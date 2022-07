Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Feu d’artifice du 14 juillet sur la place du débarcadère : le point sur la circulation et le stationnement



La circulation sera interdite sauf riverain rue Rhin et Danube portion comprise entre la rue Évariste de Parny et la rue Quai Gilbert le jeudi 14 juillet 2022 de 17h à 22h.

Le stationnement sera interdit des deux côtés de la rue du Quai Gilbert, portion comprise entre la Rue Louis Lépinay et la rue du Général de Gaulle le jeudi 14 juillet 2022 de 6h à 22h.

La circulation sera interdite sur la rue du Quai Gilbert portion comprise entre la Rue Louis Lépinay et la rue du Général de Gaulle le jeudi 14 juillet 2022 de 17h à 22h.

Aussi, afin de permettre le bon déroulement du feu d’artifice sur le débarcadère et assurer l’évacuation des forains installés dans le centre-ville, les mesures suivantes de stationnement et de circulation seront prises le jeudi 14 juillet 2022 de 18h00 à 19h30.

La circulation sera déviée au niveau des axes suivants :

Entrée de la rue Poivre à hauteur de la Chaussée royale ; Rue du Commerce à hauteur de la rue Labourdonnais ; La rue Rhin et Danube à hauteur du carrefour avec la rue Marius et Ary Leblond. Les véhicules seront déviés vers le jardin de la Mairie ; La rue Évariste de Parny sera piétonne et interdite à la circulation.

