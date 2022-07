Fêtes du 14 juillet : La Citalis boycottera encore Saint-Bernard ?!

Braves gens de SAINT-DENIS, vous savez pas ce qui se passe ? Eh ben je vais vous le dire :



Chaque fois qu’il y a une fête organisée en ville, comme la fête de la musique le 21 juin par exemple, les habitants de SAINT-BERNARD qui dépendent en grand nombre des transports en commun, en sont exclus.



Pourquoi, me direz vous ? Eh ben voilà :



Oh bien sûr, ils peuvent toujours prendre le bus qui descend en ville dans l’après-midi, un bus toutes les deux heures, que demander de plus ?



Mais le problème, c’est pour rentrer à la case, chez eux, le soir, vers minuit, à la fin du spectacle..

Savez vous que même s’ils arrivent à monter en bas dans un bus spécial La Montagne, eh bien ce bus CITALIS ne va pas plus loin que Ruisseau Blanc, à la limite du quartier du 8è.



Pour ces passagers veinards, s’ils veulent rentrer chez eux, eh ben il leur reste encore 3 à 4 kilomètres à faire à pied, dans le fénoir pour aller jusqu’à Saint-Bernard.



Est ce que vous savez que d’autre, malchanceux, sont contraints de passer la nuit en bas, plus ou moins à la belle étoile, pour remonter le lendemain à la reprise du trafic?



Ça leur apprendra à vouloir aller en ville comme les autres pour voir les défilés et les feux d’artifice!

Et ça fait plusieurs années qu’on dénonce ça.



Ça bouge pas, ça inaugure, ça fait des flonflons - ça aime bien les flonflons - mais ça bouge pas.

Ce serait vraiment dur d’allonger un peu le trajet, ou mieux de prévoir un ou deux bus spéciaux avec réservation préalable? Pas possible pour SAINT-BERNARD ?



Ohé, les élus, les directeurs, les décideurs, proclamons sans rougir notre chère devise: Liberté, Égalité, Fraternité…