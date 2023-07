Fêtes de juillet : une journée dédiée aux séniors

Aujourd’hui, le 13 juillet 2023, des centaines de personnes ont pris part au bal annuel des séniors qui s’est tenu toute la journée dans le centre-ville. Cet événement incontournable, organisé par la Ville de Saint-Paul, s’est déroulé derrière l’ancien Hôtel LAÇAY de 9 heures à 17 heures. Les personnes de la troisième génération ont pu profiter des activités bien-être dans le jardin de la mairie de 9h00 à 12h00, ainsi que du loto quine de 9h00 à 16h30. Des gramounes de Mafate ont d’ailleurs fait le déplacement pour être de la partie !



Cette manifestation populaire a connu, une fois de plus, un immense succès, avec au programme le bal la poussière, le loto quine, une ambiance musicale et des activités bien-être. C’était un moment convivial marqué par le partage, l’échange et la joie de vivre, comme l’a souligné Roxane PAUSÉ DAMOUR, Conseillère municipale en charge de la politique séniors, qui a également participé à ce moment d’unité proposé par la Municipalité dans le cadre des historiques Fêtes de juillet.