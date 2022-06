Fêtes de juillet : Kar’Ouest déploie un dispositif de transport exceptionnel

Dans le cadre des Fêtes de juillet qui se dérouleront du 1er au 14 juillet au Parc Expobat et du 4 au 14 juillet au centre-ville de Saint-Paul, Kar’Ouest déploie un dispositif de transport exceptionnel pour vous permettre de profiter des animations. Le vendredi 8 juillet uniquement, une navette gratuite sera mise en place, elle reliera la Grotte du Peuplement et le Parking de La Chaussée Royale (face au Super U). 2 minibus de 20 places seront ainsi déployés le vendredi 8 juillet 22 entre 08h00 et 17h00, soit une fréquence au ¼ d’heure. En parallèles, les lignes régulières se verront renforcées du 6 au 9 juillet pour la ligne 1, 2, 3 et 61. Un minibus de 50 places supplémentaire sera déployé pour chacune des 4 lignes suivantes. Enfin, pour le 10 et 14 juillet, la capacité des autocars est augmentée pour les lignes 1, 60, 61, 74 et 78. Ils fonctionneront aux horaires habituels.



Venez profiter des Fêtes, sans vous prendre la tête !