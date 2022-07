Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Fêtes de juillet : Jour-J ! Le Maire rencontre les acteurs du monde économique du territoire Pour célébrer comme il se doit les Fêtes de Juillet qui démarrent ce vendredi 1er juillet, le Maire de Saint-Paul Emmanuel Séraphin, a accueilli commerçants, forains, artistes, glaciers, confiseurs, organisateurs de spectacles… le 29 juin dernier à la Maison Gran Kour. Cette soirée, placée sous le signe de la convivialité, a réuni quelque 350 professionnels du monde économique du territoire saint-paulois.

Un moment inédit et privilégié, dédié à l’échange, à la réflexion, au partage dans un lieu chargé d’histoire qu’est la Maison Gran Kour située sur la Chaussée Royale. “Les Réunionnais ont besoin de sortir. Les Réunionnais ont besoin de se changer l’esprit”, déclare le premier magistrat aux acteurs du monde économique du territoire. Près de 350 commerçants, artistes, graffeurs, peintres, glaciers, confiseurs… étaient présents à cette soirée de lancement des Fêtes de Juillet. ” C’est un moment très attendu par les forains, mais aussi par l’ensemble de la population après deux ans d’absence”, souligne Irchad Omarjee, délégué au commerce et à l’artisanat, avant de détailler le programme -riche- des festivités sur le Parc Expobat et au Centre-Ville. Par ailleurs, afin de garantir un accès à tous les Réunionnais, le réseau Kar Ouest a renforcé certaines de ses lignes et mis en place un dispositif de navettes.

Terre de festivals et Ville labellisée Ville d’Art et d’Histoire, Saint-Paul se veut également dynamique dans son tissu économique. “C’est un lieu convergent et hautement attractif”. À l’image du Grand Boucan à Saint-Gilles, qui a été “un très grand cru. Que cela concerne la fréquentation de l’événement ou l’activité économique qu’il a provoqué (…) sur les Fêtes de juillet nous espérons accueillir plus de 200 000 personnes sur toute la manifestation.”

Toute l’année, de nombreuses manifestations sont menées pour valoriser les différents acteurs du monde économique, à l’image des Zartisanales à Saint-Gilles ou des Faits Main au Parc Expobat, ces manifestations contribuent au développement des activités dans des espaces dédiés.

Retrouvez plus d’infos sur les Fêtes de juillet en cliquant sur ce lien.

Retrouvez plus d’infos sur les navettes Kar’Ouest en cliquant sur ce lien.







