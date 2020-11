A la Une . Fêtes de fin d'année et crise Covid : Ce que le préfet a dit aux maires

Le préfet s'est entretenu ce mardi avec les 24 maires de l'île pour évoquer la situation sanitaire et les modalités d'organisation des festivités de fin d'année. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 25 Novembre 2020 à 07:34 | Lu 4407 fois

Les fêtes de fin d'année seront différentes cette année, crise Covid oblige. Les échanges qui se sont déroulés ce mardi après-midi entre le préfet et les maires de l'île, par audio-conférence, l'ont bien confirmé.



À un mois des fêtes, Jacques Billant a donné quelques préconisations aux élus. Selon Vanessa Miranville invitée du JT de Run la 1ère, le 20 désamb serait cette année basé "sur des commémorations pour un travail de mémoire et non pas des festivités. On ne pourra rassembler que quelques dizaines de personnes".



"Pour les fêtes de fin d’année, notamment de Noël, on va pouvoir organiser des marchés de nuit ou des marchés de Noël sur le modèle des marchés forains actuels. Mais en tous les cas, les fêtes, par exemple sur les plages de St-Gilles ou dans les espaces de pique-nique ne seront pas autorisées", a ajouté la maire de la Possession.



En l'état actuel des choses, pas question donc de faire la fête sur les espaces publics. "Il y aura sûrement des contrôles de gendarmerie pour s’assurer de cela". Pour Vanessa Miranville , "ça n’est pas le moment, parce que ce sont les fêtes de fin d’année, de propager le virus et de se retrouver dans une situation critique au mois de janvier à La Reunion".



Pour mémoire, lors d'un point presse réalisé vendredi dernier, les autorités soulignaient une "embellie" de la situation sanitaire mais appelaient les Réunionnais à maintenir leurs efforts, certains indicateurs restant proches des seuils d'alerte."On ne fera pas les fêtes cette année comme on les faisait jusqu'à présent", affirmait déjà la directrice de cabinet du préfet ce jour-là.





