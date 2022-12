Fêtes de fin d'année : “Bien réveillonner, c'est aussi bien rentrer”

“Aujourd’hui, près de 40% des Français sont concernés par l’alcool et la conduite pour le réveillon*. Et chaque année, au moment des fêtes, trop d'accidents graves voire mortels ont encore lieu. Pourtant, de nombreuses solutions existent pour rentrer sain et sauf les soirs de réveillon !”, affirme l’association Prévention Routière.



Pour faire passer ce message, l’organisme a réalisé un spot de 30s afin de continuer à rappeler que plein d’options existent pour rentrer chez soi, et que celle qui consiste à prendre la route en étant alcoolisé n’est jamais la bonne. De plus, il reste toujours l’option de rester dormir sur place. Sam, taxi ou canapé, il ne vous reste qu’à choisir votre team.