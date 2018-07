Fêtes de Saint-Paul : règlementation provisoire de la circulation et du stationnement

Afin de permettre le bon déroulement de la manifestation « Les Fêtes de Saint-Paul », certaines mesures de circulation et de stationnement seront prises, parmi elles:– Le parking du CCAS et la parking situé à l’angle des rues Suffren et Evariste de Parny seront interdits au stationnement du 30 juin 2018 au 19 juillet 2018 pour l’installation puis le démontage des manèges.Voir l’intégralité du communiqué ici.