Fêtes de Juillet : Place à la grande braderie commerciale au centre-ville de Saint-Paul

On y est ! Les rues du centre-ville de Saint-Paul accueillent la grande braderie commerciale du 4 au 14 juillet dans le cadre des Fêtes de Juillet !



Commerçants, forains, artisans, confiseurs, glaciers… et autres professionnels vous attendent ce lundi 4 juillet au centre-ville de Saint-Paul. De 9h à 18h, venez également faire un tour au village ARTisanal au marché couvert du centre-ville. Au programme : le patio en musique avec Kartié libre, des exposition artistiques avec l’Union des Artistes Réunionnais (UDAR), confections artisanales de prêt-à-porter avec The Fashion Therapy, des ateliers d’initiation aux techniques de la bijouterie avec Bijoux Thérapie et un atelier de tirage photogrammes avec Laurent Callot artiste photographe.



Alé vien bat’ un karé les Fêtes de juillet !

FDJ : sécurité