La grande Une Fête nationale : Défilés et feux d'artifices, les bons plans commune par commune

Où assister au défilé, où aller admirer un feu d'artifices ? Découvrez les événements organisés par les villes à l’occasion de la fête nationale. Par NP - Publié le Jeudi 13 Juillet 2023 à 07:26

Saint-Leu :



La commune célèbre la fête nationale. Une commémoration et un dépôt de gerbes sont organisés ce vendredi devant le monument aux morts.

Un défilé des officiels et des associations est prévu dès 16h00 sur le front de mer.

Le discours du maire sera suivi d’un feu d'artifice à partir de 19h50 sur le port de Saint-Leu.

Un bal populaire prolongera la soirée à partir de 20h30 au parc du 20 décembre.

Saint-Benoît :



La ville de Saint-Benoît vous donne rendez-vous ce vendredi 14 juillet pour célébrer ensemble la Fête nationale. Cérémonie commémorative, défilé militaire et associatif, animations, concerts et feu d’artifice grandiose sont au programme.



Les festivités débuteront à 15h30 avec un dépôt de gerbe au monument aux morts. La cérémonie commémorative sera suivie d’un défilé militaire et associatif dans la rue Georges Pompidou, où près de 3 000 défilants sont attendus.



Après le défilé, direction l’esplanade du front de mer pour les animations, le feu d’artifice et les concerts gratuits de vos artistes locaux, tels que Sega'el Officiel Musik, MIKL, Tatane Soldiat Page Officiel, Barth et Kalipsxau, jusqu’à 22h00.

Des navettes gratuites du Réseau Estival sont mises en place.



Programme détaillé :

▪️15h30 : Dépôt de gerbes (monument aux morts)

▪️16h00 : Défilé militaire et associatif (centre-ville)



Sur l’esplanade du front de mer

▪️17h00 : Spectacles des associations culturelles

▪️18h00 : Battle Hip hop

▪️18h30 : Ségael et MIKL

▪️19h55 : Discours du maire

▪️20h00 : Feu d’artifice

▪️20h20 : Tatane, Barth et Kalipsxau

Saint-Paul :



Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, organise les Fêtes du 6 au 16 juillet, tant au centre-ville qu’au Parc Expobat. Ce vendredi, un atelier spécial Fête nationale avec fabrication de drapeaux, la parade Fanfare cuivre “Waki Band”, les majorettes twirling, magicien, viendront animer ce 14 juillet à partir de 10h00 en centre-ville.

A partir de 18h00, de nombreux artistes, tels que Jo Lauret, Laurent Roseli, Micheline Picot, Jérôme Payet, Bazilik et Pierrette Payet, feront chanter et danser le public au parc Expobat. Le Feu d’artifice aura lieu sur le débarcadère.

L'Étang Salé :



La ville de L'Étang-Salé vous invite à célébrer le 14 juillet lors d'une soirée festive!

Venez danser, chanter, bouger et vibrer avec les spectacles et groupes programmés.

La soirée sera clôturée à 21h par un superbe feu d'artifice.

Le rendez-vous est donné à 17h au stade du Centenaire.

17h00 : Association Tiph And Co et Kafé Griyé (danse)

18h00 : Blouzanoo

19h00 : Frédéric Joron

20h00 : P.L.L

21h00 : Feu d'artifice

Saint-Denis :



Dans le chef-lieu, les festivités seront placées sous le signe du Mahavéli cette année.

Les festivités débuteront à 10h au Barachois avec le traditionnel défilé militaire, suivi d’un pique-nique républicain.

Des plateaux musicaux sont prévus dès 17h00, l’une sur la scène installée sur le boulodrome du Barachois où se succèderont Michou, Missty, Cédric du groupe Analyse, Tapok, David Saman, Segael ou encore Barth; et l’autre sous le kiosque Arlanda, où sont attendus Junior et DJ Sebb, D-Lisha, Sista Flo, Daddy Mad, M'Rick, Raf, MAD'J, Barth, Naira et DJ Vince, Aissya et Klowdy.



La célébration de la Fête nationale sera clôturée par un feu d’artifice qui aura lieu à partir de 20h00.

Cilaos :

Cérémonie, concerts et feu d'artifice sont au programme de cette fête nationale à Cilaos :



11h : la traditionnelle cérémonie aux Morts

11h30 : prestation des majorettes (de retour sur cilaos)



La soirée continue à la Mare à jonc en concert

18h à 19h : Associations de Cilaos

19h à 21h : Concert en live avec des artistes phares : Aim a nou, Médérice la Chanteuse, Progression, Cyclone, Zamela, Nas black



21h45 : Feu d’artifice

Petite-Ile :



La commune de Petite-Île se prépare pour l’événement du 14 juillet, avec une cérémonie patriotique, un grand défilé des associations de la ville et défilé des voitures lontan. Le soir, la ville ouvrira le bal à 19h00 avec l’anniversaire de la radio local « RPI radio » pour poursuivre la soirée avec le traditionnelle bal du 14 juillet jusqu’à 1h00.



Les Avirons :



Aux Avirons, on vous donne rendez-vous à 10h pour une cérémonie au Monuments aux Morts. Un feu d'artifice est prévu à 19h au complexe sportif de la ville.

Bras Panon :



A Bras Panon, dépôt de gerbes et prise d’armes sont prévus à 15h00 place Michel Debré, suivi des discours officiels. A 16h00 aura lieu la cérémonie des lauréats, avant un cocktail prévu à 16h30. T-Matte et DJ Luders viendront mettre l’ambiance de 17h00 à 20h00.



Sainte-Suzanne :



A Sainte Suzanne ce vendredi 14 juillet, la cérémonie aura lieu à 9h30 sur le Parvis de l'Hôtel de ville et laissera place à un Bal la poussière avec Sound Rétro à partir de 11h00.

Entre-Deux :



Avec un peu d’avance, la commune célèbre la Fête Nationale ce jeudi 13 juillet :

De 16h00 à 22h30 animation avec 4 DJs sur la place de la liberté

18h00 : Rassemblement des associations devant l’office de tourisme



18h30 Mise en place du défilé

18h45 : Accueil des familles, des autorités civiles et militaires

19h00 début du défilé

19h15 : Levée des couleurs, allocutions et dépôt de gerbes.

Plaine des Palmistes



Ce jeudi 13 juillet, le Maire et son conseil municipal vous convient aux célébrations de la Fête nationale. Elles s'étaleront sur l'après-midi et en soirée :



Le Port :



Le maire du Port, Olivier Hoarau invite la population à venir assister à la cérémonie officielle de la Fête Nationale, commémorant la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Ce vendredi 14 juillet 2023, un dépôt de gerbes aura lieu à 8h30 au monument aux Morts, place de l’église Sainte Jeanne d’Arc au Port en présence des conseillers municipaux et des associations d’anciens combattants.



Saint-André :



Le Maire de Saint-André, Joé BEDIER, et son Conseil Municipal, invitent la population le 14 juillet à l'occasion de la Fête Nationale 🇫🇷 :

- 8h45 : Accueil devant l'Hôtel de Ville

- 9h : Cérémonie au Monument aux Morts

Saint-Joseph :



Venez célébrer la Fête Nationale en beauté à Saint-Joseph! La commune vous invite à la Caverne des Hirondelles le 14 juillet à partir de 20h. La soirée débutera par un spectacle de feux d'artifice éblouissant à ne pas manquer. Puis à partir de 20h30, place au concert Ambiance Nout Péi Avec Marie Alice SINAMAN, Les SOULPAKS, BENJAM, Emmanuelle IVARA, PIX'L, Gwendoline ABSALON, Fabrice LEGROS, TINE POPPY, Bernard JORON, TIKOK VELLAYE, SOAN et Dominique BARRET.

Saint-Louis :



Ville de Saint-Louis célèbre la Fête Nationale, l𝗲 𝘃𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲𝗱𝗶 𝟭𝟰 𝗷𝘂𝗶𝗹𝗹𝗲𝘁 𝗮̀ 𝗦𝗮𝗶𝗻𝘁-𝗟𝗼𝘂𝗶𝘀 et le 𝗱𝗶𝗺𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝟭𝟲 𝗷𝘂𝗶𝗹𝗹𝗲𝘁 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗥𝗶𝘃𝗶𝗲̀𝗿𝗲 avec au programme :



Le 14 juillet :

- 14h30 : dépôt de gerbes au Monument aux Morts de Saint-Louis

- 15h30 : Défilé des associations

- 18h00 : Concert

- 22h30 : Feux d'artifice

Le 16 juillet :

18h : concert

22h00 : spectacle pyrotechnique



De nombreux artistes seront présents sur ces deux scènes pour marquer comme il se doit cette édition 2023 de la Fête Nationale.

Saint-Pierre :



Saint-Pierre célèbre la fête nationale ce jeudi 13 juillet sur le front de mer.



Au programme :

Un défilé militaire et associatif haut en couleurs. Rendez-vous à 16h sur le boulevard Hubert Delisle pour admirer ce spectacle.



Un plateau artistique de qualité avec deux stars de la musique:

MATAROM, lauréat du prix du 20 désamb 2022, et Cassiya, le groupe mythique mauricien qui vous fera danser sur ses tubes incontournables. Ne manquez pas ce rendez-vous à partir de 18h30 sur la scène du front de mer.



Un feu d’artifice féerique illuminera le ciel et la mer de Saint-Pierre. Préparez-vous à en prendre plein les yeux à 22h dans le port !

Sainte-Rose :







Le Tampon :



Au programme ce vendredi au Tampon sur le parvis de la Mairie :

- 10h00 Défilé Militaire

- 18h00 Concert de Mikl • Algéric • DJ Luka

- 19H Feu d'artifice