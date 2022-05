Fête du travail : Les syndicats se mobilisent

Le 1er mai 2022, comme chaque année, est une journée de mobilisation des travailleurs pour défendre leurs droits et leurs conquêtes sociales. Une manifestation est organisée à La Réunion ce 1er mai à l'appel de l'intersyndicale de La Réunion CGTR, FO, FSU, Saiper, Solidaires, UNEF, UNSA, FGR-FP à Saint-Denis.



Le cortège se réunit à 9h00 au Jardin de l’Etat pour se rendre devant la préfecture.



“Le résultat de l'élection présidentielle, quel qu'il soit au second tour, va encore aggraver les conditions de vie et le pouvoir d'achat des salariés, les inégalités, le chômage, et notamment à La Réunion avec une situation sociale déjà désastreuse”, avait prédit les syndicats, à l’annonce de la mobilisation du jour.



Parmi leurs premières revendications, les syndicats demandent une revalorisation des salaires, avec un SMIC à 2000 brut. Ils réclament également des emplois pérennes pour les jeunes, la construction de logements sur l’île, et déplorent que “le service public a été démantelé” ces cinq dernières années, ce qui participe à l’exclusion d’une partie de la population.



Ce 1er mai est particulier, puisqu’il intervient une semaine après la réélection d’Emmanuel Macron à la tête du gouvernement, souligne le CGTR.



“La Réunion a exprimé une colère à l'occasion des deux scrutins, un vote anti-macron. Il y a un rejet total de la population réunionnaise, de sa politique. “Il faut en tenir compte, et tenir compte des revendications des syndicats dans le programme des candidats aux législatives", alerte Pierrick Ollivier, secrétaire départemental de la CGTR-Finances publiques.