Fête du pain : le savoir-faire des apprentis anime le centre-ville

Le moment pour le grand public et la délégation de découvrir les créations de ces boulangers du futur. Toutes et tous dégustent également une grande variété de pains et de produits façonnés par les mains des apprentis grâce à leurs talents.



L’enjeu principal de cet événement reste de montrer le savoir-faire de ces jeunes en formation et de susciter les vocations vers la multitude de métiers de la boulangerie. La demande existe dans ce secteur source d’emplois.