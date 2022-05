A la Une . Fête du pain à l'AFPAR de St-André : De toutes les formes et aux nombreuses saveurs

L'AFPAR de Saint-André a célébré le pain et a proposé une demi-journée portes ouvertes ce mardi 17 mai, en partenariat avec les Disciples Escoffier Océan Indien, la société DABRITA et la boulangerie Philippe GASTRIN. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Mardi 17 Mai 2022 à 16:01

Parce que le pain est un produit qui nous accompagne au quotidien, la fête du pain de l’AFPAR met à l'honneur le savoir-faire de ses formateurs et de ses stagiaires, l'image des métiers et sensibilise le public sur l'utilisation des produits locaux, plus particulièrement des farines locales.





Découverte de la profession garantie et redécouverte d’un produit lontan : le conflore !



Des ateliers ont été animés par les adultes en formation boulangerie à l’AFPAR. Plusieurs pains créoles ont été proposés à la dégustation ainsi que des viennoiseries.Découverte de la profession garantie et redécouverte d’un produit lontan : le conflore !