Fête du court-métrage de La Réunion : Une soirée de clôture réussie

La Grande Soirée de Clôture de Cinékour s’est déroulée ce mardi soir au Ritz à Saint-Denis avec au programme la projection de courts-métrages lauréats du dispositif Talents La Kour, comme "Reine Kayanm" de Nicolas Sery, "La Veste" de Julien Techer et "À Travers" de Marine Hervé, co-produits par Canal+. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Mercredi 23 Mars 2022 à 09:19

Dans la droite ligne de ses consœurs 1000 Visages ou Kourtrajmé, l'association Cinékour fait bouger les lignes du cinéma français depuis l'île de La Réunion. Elle figure d'ailleurs au répertoire des structures engagées de la Bible du Collectif 50/50.



Relais à La Réunion de plusieurs dispositifs nationaux du CNC (Talents en Court, Passeurs d'images), l'association ouvre grand les portes du cinéma à tous et tisse des passerelles entre la création locale et le réseau national.



Ainsi depuis 5 ans, Cinékour accompagne l'émergence de la création cinématographique et répond au besoin d’une meilleure représentation des français.es d’Outre-mer, actif.ve.s et créateur.rice.s, participant à la diversification d’un Cinéma national, contemporain, ancré dans les enjeux de ses territoires et reflétant une société française dans toute sa diversité.



Un pari qui fait ses preuves puisqu'en 2020, "Blaké", court-métrage de Vincent Fontano, Lauréat Talent La Kour, décroche le Grand prix du court métrage France Télévisions et est sélectionné pour le César du court métrage.







La Soirée de clôture a été un temps fort de la manifestation, avec cette année un focus sur 3 courts, Lauréats du tremplin Talents La Kour (TLK).

Découvrez les présentations de "Reine Kayanm" de Nicolas Sery et "A Travers" de Marine Hervé.



La Fête du court métrage, dont Cinékour est ambassadrice depuis 2018, est l'occasion précieuse d'une vitrine de cette dynamique de création, permettant l'inclusion d'une vingtaine de films péï proposés notamment par La Kourmétragerie (1ère agence de distribution de courts de fiction de La Réunion).

Retrouvez toutes les photos ici.



