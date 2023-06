A la Une . Fête du chouchou : L'or vert à l'honneur tout un week-end à Salazie

Le territoire Est poursuit sa mise en valeur des produits de son terroir. Après le goyavier début juin à la Plaine des Palmistes, le cirque de Salazie accueillera du vendredi 7 au dimanche 9 juillet la 18e édition de la fête du chouchou, qui se tiendra comme à l'accoutumée sur le site du Champ de Foire d'Hell-Bourg. Après une 17e édition réussie et malgré des dates inhabituelles, la commune et les agriculteurs du cirque avaient à cœur de renouer avec une Fête en pleine saison de production de l'or vert. Par SI - Publié le Jeudi 29 Juin 2023 à 17:45

Pour cette nouvelle édition de la fête du chouchou, la Ville de Salazie a pu compter sur le soutien financier de la Région Réunion et de la CIREST autour de l'organisation de cette future manifestation et du soutien technique du Département de la Réunion, de la Chambre d'Agriculture et de l'Office de Tourisme Intercommunale Est.



Faisant partie du patrimoine culinaire du cirque et de notre île, le chouchou s'écoule chaque semaine à plus de 50 tonnes sur les étals et commerces de l'île. Afin de valoriser ce produit d'exception auprès de l'ensemble des visiteurs, des animations culinaires seront réalisées par l'association Amiral Lacaze durant la manifestation. L'objectif sera de partager le savoir-faire autour de la réalisation des plats, des gâteaux ou des amuse-bouche à base de chouchou mais aussi de déguster les mets réalisés sur ce stand.



"Nous souhaitons nous positionner sur ce tourisme vert et promouvoir davantage nos produits identitaires. Notre cirque est une destination de nature et de culture mais aussi un territoire difficile comme l'a prouvé dernièrement les actualités, entre les éboulements, la sécheresse et le changement climatique", indique Sidoleine Papaya, première adjointe du maire Stéphane Fouassin, qui tient par ailleurs à saluer la résilience des agriculteurs du cirque malgré ces aléas.



Alors que la fête du chouchou se tenait ces dernières années au mois de juin, la mairie et la Cirest, sur demande des agriculteurs, ont décidé de repousser la tenue de cette édition 2023 au mois de juillet afin d'éviter un télescopage avec la fête des Goyaviers. "Nous sommes un peu à la recherche d'une date un peu plus pérenne mais le créneau de juillet semble être le bon compromis", relève pour sa part Mario Moreau, adjoint au maire.

Des concours de cueilleurs / trieurs de brède chouchou



Afin de mette en lumière les pratiques agricoles et le savoir-faire des agriculteurs du cirque, la Chambre d'agriculture et la ville de Salazie organisent un concours de cueilleurs et un concours de trieurs de brède chouchou qui aura lieu le samedi 8 juillet à partir de 10h. Les inscriptions se feront à partir du vendredi 7 Juillet sur le stand de la Chambre d'agriculture, où des quiz et concours se tiendront. La Chambre verte délivrera par ailleurs le vendredi 7 juillet dans l'après-midi un séminaire à l'attention des agriculteurs autour du droit à la retraite et la transmission d'exploitation



L'Office de Tourisme Intercommunal Est (ex OTI Est, désormais Côté Est) et la ville de Salazie ont organisé en amont de la fête du chouchou un concours culinaire entre les restaurateurs du cirque autour de ce légume. Ainsi, un jury composé de cinq personnes a pu se rendre le 27 juin dernier dans différents restaurants de Salazie afin d' y déguster des plats autour du chouchou. Une remise de prix se tiendra le vendredi 7 Juillet, lors de l'inauguration de la fête du chouchou.



Côté Est proposera également de nombreuses animations touristiques durant ces festivités. Les visiteurs pourront ainsi réaliser des balades et randonnés au cœur du village d'Hell-Bourg tout au long de ce week-end. Des baptêmes de l'air en hélicoptère seront aussi disponibles à partir du vendredi 7 Juillet pour aller par exemple à la découverte du Trou de Fer ou de Takamaka.



La fête du chouchou c'est aussi un plateau artistique important avec de nombreux artistes salaziens et de l'océan Indien. Au programme de ce week-end : Kaf Malbar, Aïssya, Junior, Morgan, Clara, Algéric, Alain Ramanissum et pleins d'autres. Sur la placette d'Hell-Bourg, l'ambiance sera assurée par le Groupe Grondin et le groupe Mano et Faro. À noter la très belle exposition "Marronage", dont la visite sera assurée par la compagnie Lolita Monga à la mairie annexe d'Hell-Bourg, le dimanche 9 juillet.



Enfin, un des moments forts de ce week-end est bien sûr l'élection de Miss Salazie le vendredi 7 Juillet. Huit candidates tenteront de séduire le jury et de ravir la couronne.



Afin de faciliter les déplacements des piétons dans Hell-Bourg, la CIREST et la SPL Estival ont décidé de la mise en place de navettes durant le week-end de la fête du chouchou. Ces dernières se tiendront entre le village d'Hell-Bourg et son champ de foire.



Des parkings ont été créés par la ville de Salazie dans le village d'Hell-Bourg afin de faciliter le stationnement des nombreux véhicules attendus durant la manifestation. Les navettes de la SPL Estival permettront aux visiteurs d'avoir accès à la fête du chouchou depuis ces différents parkings (vendredi entre 14h/21h, la samedi de 10 à 23h30 et le dimanche de 10h à 20h).