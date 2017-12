Fête du 20 Désamb au Tampon: Un homme écrasé par une charrette boeuf

Un homme d'une soixantaine d'années est mort écrasé par un boeuf ce mardi soir au Tampon. La scène s'est déroulée lors du défilé de la fête de la Liberté. Une fête qui coïncidait avec de nombreuses festivités ce jour-ci au Tampon où s'y tenait également l’inauguration du 2ème chemin Tampon / Trois-Mares organisée par la mairie.



C'est lors du départ du défilé qu'un homme a été écrasé par la charrette. La première charrette-bœuf s’est alors emballée. Le propriétaire conducteur de la charrette a tenté de l’arrêter. Dans cette manœuvre, il a chuté et la charrette est passée sur son corps.



La victime a été médicalisée inconsciente par le SMUR et acheminée au CHU de Terre Sainte où son décès a été prononcé.



"Devant ce drame, la commune présente ses condoléances à la famille et lui apporte tous les soutiens nécessaires dans cette épreuve", fait part la municipalité ce soir.