Fête des ressourceries à la ressourcerie de Bras-Fusil, du 5 au 10 octobre

Mercredi 05/10, de 9.00 à 12.00 : Braderie marmailles (articles de puériculture, jouets …) Ateliers marmailles (sur inscription) : conception d’une éponge écologique à partir de textile de récup’

Jeudi 06/10, de 9.00 à 12.00 : Braderie mobilier : ventes spéciales, meubles et équipements professionnels (bureau, caisson, armoire …)

Vendredi 07/10, de 9.00 à 12.00 : Braderie Brico-éco : ventes spéciales (objets de déco, articles de bricolage et jardinage)

Samedi 08/10, de 9.00 à 12.00 et de 13.00 à 15.00 : Ventes solidaires : ne jetez plus, donnez et achetez solidaire ! / Opération spéciale un don = un bon d’achat Ateliers (sur inscriptions) : Répar ou même (apprenez à réparer votre petit appareil électrique) + Atelier réparation et customisation d’un meuble (apprenez à rénover vous-même un meuble en bois)



A l’occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable, l’ADRIE vous a concocté un programme riche et varié du 5 au 8 octobre : des journées portes ouvertes, des braderies, des ventes solidaires et bien sûr ses incontournables ateliers Upcycling…Rendez-vous à la ressourcerie de Bras-Fusil, 12 impasse des Hibiscus, à Saint-Benoit, pour faire de bonnes affaires et participer aux différents ateliers mis en place !Le programme :Informations et inscriptions : 0262 69 22 01