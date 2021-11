Fête des fruits et légumes : Le goût péi s’installe dans les collèges

Du 18 au28 novembre, se déroulera à La Réunion la 14e édition de la « Fête des fruits et légumes - Vivez la Fraîch’Attitude ». Le Département prend part à cet événement national mis en œuvre localement par l’Institut Régional d’Éducation Nutritionnel (IREN) et ses partenaires dont l’ARS et la Préfecture.Placés sous le signe du plaisir et du partage, ces 11 jours ont pour vocation de promouvoir comme chaque année, la consommation de fruits et légumes frais, locaux et de saison et de découvrir ou redécouvrir ces produits et leurs effets bénéfiques sur la santé. L’IREN a préparé avec les organismes divers et les collectivités, un programme d’activités variées et adaptées à chaque classe d’âge.



Ateliers, jeux concours, visite d’exploitations agricoles, défi culinaire, challenge et bon nombre d’animations ludiques sont à découvrir en ligne et sur le terrain(voir le programme détaillé sur le site de l’Iren).



Le Conseil départemental qui augmente déjà la part de produits péi au fur et à mesure tout au long de l’année, amplifie ses actions en mettant davantage le goût péi dans les unités de production de la restauration des collèges, dans le cadre de la Fraich’Attitude. Certains établissements volontaires ont mobilisé des ressources pédagogiques et des animations. Des actions de sensibilisation des élèves à l’équilibre alimentaire sont également programmées. Les marmailles sont invités à … croquer le goût péi !