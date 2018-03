Moto Fête des Motards à Sainte Marie C’est à Sainte Marie, derrière le Quick pour les tarmos intéressés, que se tiendra ce week-end la Fête des Motards, une manifestation organisée par la fraternité de motards les Flibustiers. Pas tout à fait un club, presque une association (c’est son statut), les Flibustiers font revivre l’esprit de fraternité motarde comme cela pouvait exister au début lors des premières équipées sauvages aux states…

Shovel, Chris, Goupil et Jimmy (membres fondateurs des Flibustiers) n’en sont pas à leur coup d’essai puisque ce sont ceux-là même qui avaient été à l’origine de la première brocante moto organisée à Saint Gilles il y a quelques années.



Deux journées non-stop dédiées à la moto avec exposition de machines neuves par les concessionnaires de la place, des anciennes avec le BMC, clubs de motos, animations à vocation plus ou moins culturelles (chacun appréciera…) avec des concours de beauté comme la plus belle machine par catégorie (ancienne, custom…) ou encore un concours de Miss Tee-Shirt mouillé… Chacun devrait pouvoir s’y retrouver.



Et même si les Flibustiers sont un club dans lequel la plupart des adhérents roulent en custom made in USA, cette Fête des Motards devrait rassembler bien au-delà du custom yankee et drainer tout ce qui roule sur deux roues ce week-end.



Enfin de la musique, essentiellement du rock’n roll, son qui va bien avec le monde de la moto avec deux régies son et un gigantesque lightshow. Et au chapitre du charme et de l’élégance, différentes récompenses seront remises aux heureux lauréats le dimanche par Madame Aude elle-même, la certitude d’une prestation de qualité.

