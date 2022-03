Communiqué Fête des Goyaviers 2022 : Appel à candidature des forains

La Commune de La Plaine des Palmistes lance un appel à candidatures aux forains dans le cadre de la manifestation « Fête des Goyaviers 2022 », dont la fête foraine se déroulera du 3 au 6 juin 2022, sous réserve que les conditions sanitaires et la règlementation en vigueur à cette période l'y autorisent. Par N.P - Publié le Mercredi 2 Mars 2022 à 09:52

Communiqué de la ville de La Plaine Des Palmistes :



Nous rappelons que toute personne désirant occuper un emplacement sur le champ de foire doit au préalable être titulaire d’une autorisation municipale.



Le dossier de candidature pour la demande d’emplacement pour la Fête des Goyaviers 2022 est à retirer à l’accueil en mairie jusqu’ au 25 mars, ou à télécharger et imprimer sur le site www.ville-plainedespalmistes.fr . Le dossier dûment complété est à déposer en mairie au service courrier jusqu’au 31 mars inclus, ou adressé par voie postale (cachet de la poste faisant foi) à : Mairie de La Plaine des Palmistes, Fête des Goyaviers - 230 rue de la République – 97 431 La Plaine des Palmistes.



Seules les demandes arrivées avant le 31 mars 2022 et comprenant l’ensemble des informations et l’ensemble des documents visées ci-dessus seront instruites.



Tel: 02 62 51 49 08 - Email : fetedesgoyaviers@plaine-des-palmistes.fr