A la Une . Fête de la vanille : 19 infractions constatées et des mises en fourrière ordonnées

Les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoit ont effectué un contrôle d’alcoolémie à l’occasion de la fête de la Vanille ce samedi 6 Août de 19h à 22h30 au rond point de La Marine. De nombreuses infractions ont été constatées. Par Régis Labrousse - Publié le Dimanche 7 Août 2022 à 09:45

La ville de Sainte-Suzanne était à la fête ce samedi 6 août à l’occasion de la fête de la Vanille. Pour autant et compte tenu de la mortalité sur les routes réunionnaises depuis le début de l’année, les forces de l’ordre ont mis en place des contrôles afin que rien ne gâche les festivités.



Dans le cadre des conduites addictives, un contrôle a été effectué au niveau du rond pont de la Marine mobilisant 11 militaires. A cette occasion, ils ont relevé 4 défauts d’assurance, 5 défauts de contrôle technique, 1 alcoolémie délictuelle, 1 alcoolémie contraventionnelle, 5 conduites sous stupéfiants, 1 défaut de phare, 1 défaut d’échappement bruyant ainsi qu’un permis non prorogé.

Les gendarmes ont procédé à 7 placement en fourrière (4 administratives et 3 judiciaires) et ont procédé à l’immobilisation d’un véhicule. Le contrôle s’est déroulé dans de bonnes conditions sans aucun incident à signaler.