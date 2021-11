A la Une .. Fête de la science à Kélonia : Un village "plastique & océan" pour sensibiliser les marmailles

Un village "plastique & océan" a été installé à Kélonia à l'occasion des 30 ans de la fête de la science. Par N.P - Publié le Vendredi 5 Novembre 2021 à 17:27

Neuf classes de l’île ont pu visiter le village "Plastique et Océan" installé sur le parvis de Kelonia pour lancer la 30ème édition de la Fête de la science.

De nombreux partenaires y ont présenté leurs actions en lien avec la thématique des plastiques et l’étude de leurs impacts : Petites Débrouillards, Sciences Réunion, IRD, Ifremer, CEDTM, Globice, CITEB, Kelonia et les TAAF ont accueilli sur leurs stands les élèves venus pour cette journée qui leur était réservée, afin de les sensibiliser à la pollution liée aux plastiques. Ce samedi le village "Plastique & Océan" et Kelonia seront à nouveau ouvert au public qui pourra découvrir ces animations de 9h à 17h Suivront ensuite des conférences : - 17h Baleines et dauphins de la Réunion par Globice - 18h Films sur des TAAF - 19h Expédition scientifique sur la pollution plastique dans l’océan Indien. Gratuites dans la limite des places disponibles.