Fête de la musique à Saint-Denis : Automobilistes, prenez vos précautions !

La fête de la musique "comme avant" revient à Saint-Denis en ce 21 juin. Les automobilistes devront prendre leur précaution pour éviter les embouteillages. Par LG - Publié le Mardi 21 Juin 2022 à 09:44

"Après deux années de crise sanitaire, la Fête de la Musique revient 'Comme avant' à Saint-Denis. Le 21 juin, la Ville redeviendra une scène à ciel ouvert le temps d’une soirée, accueillant des centaines de musicien.nes de tous styles, et proposant aux Réunionnais.es une ambiance festive dans tout le centre-ville", promet la mairie de Saint-Denis qui communique sur la disposition des scènes musicales et les infos pratiques :



Entre couvre-feu et interdictions de rassemblements, la crise sanitaire liée au Covid-19 a mis à mal la Fête de la Musique ces deux dernières années. Ambitieuse et attachée à la culture, la Ville de Saint-Denis avait toutefois tenu à marquer le coup, par la retransmission d’un concert en partenariat avec Exo FM en 2020, et par des concerts-surprises à la sortie des écoles ou dans des lieux de passage en 2021. Ce mardi 21 juin 2022, les Réunionnais.es retrouveront la partition originelle, avec un format de Fête de la Musique « Comme avant ».



Cet événement aura forcément une incidence sur le réseau routier puisque de nombreuses rues du centre ville seront interdites à la circulation. Il sera donc primordial de prendre ses précautions.



Dès 13h, la rue de Paris sera fermée, et ce, jusqu’à 2h du matin.



A partir de 16h, les rues Maréchal Leclerc, Pasteur, de la Compagnie, Alexis de Villeneuve et Jean Chatel seront fermées.



A partir de 18h, les rues Labourdonnais, de la Victoire, Amiral Lacaze, de Nice, Four à Chaux, Rontaunay, Mal Pavillon.



Il est à notre que le boulevard Gabriel Macé reste ouvert à la circulation.



Des centaines d’artistes en centre-ville



De 18 heures à minuit, de la rue de Paris au Barachois en passant par les rues attenantes, une trentaine de points d’animation accueilleront divers styles musicaux : hard rock, reggae, pop, maloya, variété française, batucada, etc. Au total, 700 à 800 artistes sont inscrits, soit une centaine de groupes.



Ces artistes se produiront sur les plateaux sonorisés par la Ville comme sur les grandes scènes des partenaires médias (Exo FM, NRJ et Trace). Les musicien.nes amateur.es non-inscrit.es sont les bienvenu.es et sont invité.es à investir la Ville, dans l’esprit Fête de la Musique.



30 à 35 000 personnes sont attendues dans les rues de Saint-Denis pour ce grand retour. Et comme toujours, la Ville fera des propositions originales au public : karaoké, juke-box, DJ Sebb et sa « Gommance » à l’Ancien Hôtel de Ville, un concert électro dans le parking en sous-sol de la mairie, un concert de hard rock au Studiotic, et bien d’autres surprises.



Les commerçants dionysiens seront aussi de la fête



La Ville de Saint-Denis proposera une ambiance plutôt qu’une succession de concerts. Cette année, les commerçants du Centre-ville participeront avec : une quinzaine de bars et restaurants, des plateaux musicaux sur leur terrasse ou devant leurs établissements. Une implication qui prouve le dynamisme des commerçants dionysiens, comme ils l’ont déjà montré lors des journées commerciales ou de la Fête des Mères. Sonia Bardinot, Élue déléguée à la culture : « La Fête de la Musique est un grand rendez-vous qui nous manquait depuis deux ans : on l’attendait avec impatience ! Du côté des artistes comme des Dionysien.nes et des personnes qui viennent de toute l’île, l’enthousiasme est très fort, car cet événement permet de célébrer la musique vivante. Depuis 40 ans, l’un des fondamentaux de la Fête de la Musique est de créer un événement festif, populaire, spontané, gratuit, qui favorise et valorise les pratiques amateures, avec et pour tous les publics, hommes et femmes, quelles que soient leur communauté ou leur condition sociale. On est juste là pour partager la musique.



Il y a aussi un dynamisme, une énergie de la part de la collectivité, des spectateurs, des participants, des commerçants et des médias. C’est grâce à tout cela que l’adhésion du public est de plus en plus large et que la Fête de la Musique est devenue l’une des plus grandes manifestations publiques à Saint-Denis.



