A la Une . Fête de la musique : Voici les restrictions de circulation à Saint-Denis

La fête de la musique la semaine prochaine va demander une réorganisation de la circulation dans le centre historique du chef-lieu. Des interdictions de stationner et des restrictions de circulation ont été décidées par la mairie. Vous pouvez dès à présent les découvrir. Par La rédaction - Publié le Samedi 17 Juin 2023 à 14:37

Le communiqué de la ville de Saint-Denis :



Comme vous le savez, chaque année, la Fête de la Musique est un événement exceptionnel où la musique envahit nos rues et crée une ambiance festive. Cependant, afin de garantir la sécurité de tous les participants et de permettre aux artistes de s’exprimer pleinement, certaines routes seront fermées pendant cette soirée de célébration et cela dès 14h.



Du mercredi 21 juin 2023, 6h00 au jeudi 22 juin 2023, à 4h00, la circulation sera interdite sur les voies suivantes :

- l’avenue de la Victoire portion comprise entre la rue Labourdonnais et le boulevard Gabriel Macé.

- la rue de l’Amiral Lacaze portion comprise entre la rue Labourdonnais et la rue de Nice.

- la rue du Mât du Pavillon.

- la rue Félix Guyon portion comprise entre la rue Lucien Gasparin et la rue de Paris sauf les bus, les véhicules de secours et les riverains qui seront autorisé dans le sens Est/ Ouest.



Du mercredi 21 juin 2023, 13h00 au jeudi 22 juin 2023, à 4h00, la circulation sera interdite sur les voies suivantes :

- la rue de Paris portion comprise entre la rue Félix Guyon et la rue de la Compagnie.

- l’avenue de la Victoire portion comprise entre la rue de la Compagnie et la rue Labourdonnais.

- la rue Pasteur portion comprise entre la rue Lucien Gasparin et la rue Jean Chatel.

- la rue de la Compagnie portion comprise entre la rue Juliette Dodu et la rue de Paris.

- la rue Etienne Regnault.

- la rue Alexis De Villeneuve portion comprise entre l’avenue de la Victoire et la rue Juliette Dodu.

- la ruelle Edouard portion comprise entre l’avenue de la Victoire et le Carré Cathédrale.

- la rue de l’Amiral Lacaze portion comprise entre la ruelle Edouard et la rue Labourdonnais.

- la rue du Maréchal Leclerc portion comprise entre la rue Lucien Gasparin et la rue Jean Chatel.



Du mercredi 21 juin 2023, 17h30 au jeudi 22 juin 2023, à 4h00, la circulation sera interdite sur les voies suivantes :

- la rue de Nice portion comprise entre la rue Lucien Gasparin et la rue Juliette Dodu.

- la rue Doret.

- la rue Jean Chatel portion comprise entre la rue Pasteur et le boulevard Gabriel Macé.

- la rue Rontaunay portion comprise entre l’impasse Rontaunay et la rue Jean Chatel.

- la rue Labourdonnais portion comprise entre la rue Juliette Dodu et la rue Lucien Gasparin.

- la rue Four à chaux sauf pour les riverains de cette voie.

- la rue de la place du Sarda Garriga portion comprise entre la rue Jean Chatel et le boulevard Gabriel Macé.



Du mardi 20 juin 2023, 22h00 au jeudi 22 juin 2023, à 4h00 le stationnement sera interdit des 2 côtés sur les voies suivantes :

- la rue Rontaunay dans la totalité de sa partie en impasse et ce jusqu’à la rue Jean Chatel.

- l’avenue de la Victoire portion comprise entre la rue Labourdonnais et le boulevard Gabriel Macé.

- la rue de l’Amiral Lacaze portion comprise entre la rue Labourdonnais et la rue de Nice.

- sur le parking du square Mahé de Labourdonnais



Du mercredi 21 juin 2023, 6h00 au jeudi 22 juin 2023, à 4h00 le stationnement sera interdit des 2 côtés sur les voies suivantes :

- la rue de Nice portion comprise entre l’avenue de la Victoire et la rue Juliette Dodu.

- la rue Jean Chatel portion comprise entre la rue pasteur et le boulevard Gabriel Macé.

- la Rue Rontaunay portion comprise entre la rue Jean Chatel et la rue Juliette Dodu.

la rue Labourdonnais portion comprise entre la rue Juliette Dodu et la rue Lucien Gasparin.

- la rue Etienne Regnault.

- la rue Alexis de Villeneuve portion comprise entre l’avenue de la Victoire à la rue Juliette Dodu.

- la ruelle Edouard portion comprise entre l’avenue de la Victoire et la rue Amiral Lacaze.

- la rue de l’Amiral Lacaze portion comprise ruelle Edouard et la rue Labourdonnais.

- la rue de la Compagnie portion comprise entre Juliette Dodu et la rue de Paris.

- la rue Pasteur portion comprise entre la rue de Paris et la rue Jean Chatel.

- la rue du maréchal Leclerc portion comprise entre la rue Lucien Gasparin et la rue Jean Chatel.

- l’avenue de la Victoire portion comprise entre la rue de la Compagnie et la rue Alexis de Villeneuve.

- la rue Felix Guyon portion comprise entre la rue Lucien Gasparin et la rue de Paris.

- la rue Lucien Gasparin portion comprise entre la rue Pasteur et la rue du Maréchal Leclerc.

- sur le Parking « Paul » en face de la boulangerie.

- sur le parking « Jules Arlanda ».

- sur les 2 côtés de la rue des Messageries mettant cette voie en impasse.

- sur le parking situé à l’angle des rues Jean Chatel et Rontaunay.

- des 2 côtés sur la rue du Mat Pavillon.

- sur les places de parking de la place du 20 décembre 1848.

- sur les 2 côtés de la rue Jean Chatel portion comprise entre la rue de Nice et le Boulevard Gabriel Macé.

- sur les places de parking sur la place Sarda Garriga.

- sur le parking face au Grand Marché situé à l’angle des rues Lucien Gasparin et du Maréchal Leclerc.



La rue de la Victoire portion comprise entre la rue de la compagnie et la rue Alexis de Villeneuve Afin de vous faciliter dans vos déplacements et que vous puissiez profiter pleinement de l’événement, différents parkings de Citypark seront ouverts lors de la soirée pour vous accueillir gratuitement : parking de la République, de Sainte-Anne, du Petit-Marché et Rieul.



Toutefois, il est aussi préconisé de se garer au niveau des parkings se situant proche de la ligne de bus central (Parking Butor Ravate, Aquanor, …) ou au niveau des quelques parkings de la Ville comme le parking du Barachois ou encore le parking Pêcheur au bas de la Rivière.



En cas d’urgence, pendant la soirée, contactez CITYBUS pour tout les problèmes liés aux navettes : SMS - 0692 09 07 35

Attention, tout stationnement gênant sera enlevé ! Prenez vos précautions ! Comme vous le savez, chaque année, la Fête de la Musique est un événement exceptionnel où la musique envahit nos rues et crée une ambiance festive. Cependant, afin de garantir la sécurité de tous les participants et de permettre aux artistes de s’exprimer pleinement, certaines routes seront fermées pendant cette soirée de célébration et cela dès 14h.Du mercredi 21 juin 2023, 6h00 au jeudi 22 juin 2023, à 4h00, la circulation sera interdite sur les voies suivantes :- l’avenue de la Victoire portion comprise entre la rue Labourdonnais et le boulevard Gabriel Macé.- la rue de l’Amiral Lacaze portion comprise entre la rue Labourdonnais et la rue de Nice.- la rue du Mât du Pavillon.- la rue Félix Guyon portion comprise entre la rue Lucien Gasparin et la rue de Paris sauf les bus, les véhicules de secours et les riverains qui seront autorisé dans le sens Est/ Ouest.Du mercredi 21 juin 2023, 13h00 au jeudi 22 juin 2023, à 4h00, la circulation sera interdite sur les voies suivantes :- la rue de Paris portion comprise entre la rue Félix Guyon et la rue de la Compagnie.- l’avenue de la Victoire portion comprise entre la rue de la Compagnie et la rue Labourdonnais.- la rue Pasteur portion comprise entre la rue Lucien Gasparin et la rue Jean Chatel.- la rue de la Compagnie portion comprise entre la rue Juliette Dodu et la rue de Paris.- la rue Etienne Regnault.- la rue Alexis De Villeneuve portion comprise entre l’avenue de la Victoire et la rue Juliette Dodu.- la ruelle Edouard portion comprise entre l’avenue de la Victoire et le Carré Cathédrale.- la rue de l’Amiral Lacaze portion comprise entre la ruelle Edouard et la rue Labourdonnais.- la rue du Maréchal Leclerc portion comprise entre la rue Lucien Gasparin et la rue Jean Chatel.Du mercredi 21 juin 2023, 17h30 au jeudi 22 juin 2023, à 4h00, la circulation sera interdite sur les voies suivantes :- la rue de Nice portion comprise entre la rue Lucien Gasparin et la rue Juliette Dodu.- la rue Doret.- la rue Jean Chatel portion comprise entre la rue Pasteur et le boulevard Gabriel Macé.- la rue Rontaunay portion comprise entre l’impasse Rontaunay et la rue Jean Chatel.- la rue Labourdonnais portion comprise entre la rue Juliette Dodu et la rue Lucien Gasparin.- la rue Four à chaux sauf pour les riverains de cette voie.- la rue de la place du Sarda Garriga portion comprise entre la rue Jean Chatel et le boulevard Gabriel Macé.Du mardi 20 juin 2023, 22h00 au jeudi 22 juin 2023, à 4h00 le stationnement sera interdit des 2 côtés sur les voies suivantes :- la rue Rontaunay dans la totalité de sa partie en impasse et ce jusqu’à la rue Jean Chatel.- l’avenue de la Victoire portion comprise entre la rue Labourdonnais et le boulevard Gabriel Macé.- la rue de l’Amiral Lacaze portion comprise entre la rue Labourdonnais et la rue de Nice.- sur le parking du square Mahé de LabourdonnaisDu mercredi 21 juin 2023, 6h00 au jeudi 22 juin 2023, à 4h00 le stationnement sera interdit des 2 côtés sur les voies suivantes :- la rue de Nice portion comprise entre l’avenue de la Victoire et la rue Juliette Dodu.- la rue Jean Chatel portion comprise entre la rue pasteur et le boulevard Gabriel Macé.- la Rue Rontaunay portion comprise entre la rue Jean Chatel et la rue Juliette Dodu.la rue Labourdonnais portion comprise entre la rue Juliette Dodu et la rue Lucien Gasparin.- la rue Etienne Regnault.- la rue Alexis de Villeneuve portion comprise entre l’avenue de la Victoire à la rue Juliette Dodu.- la ruelle Edouard portion comprise entre l’avenue de la Victoire et la rue Amiral Lacaze.- la rue de l’Amiral Lacaze portion comprise ruelle Edouard et la rue Labourdonnais.- la rue de la Compagnie portion comprise entre Juliette Dodu et la rue de Paris.- la rue Pasteur portion comprise entre la rue de Paris et la rue Jean Chatel.- la rue du maréchal Leclerc portion comprise entre la rue Lucien Gasparin et la rue Jean Chatel.- l’avenue de la Victoire portion comprise entre la rue de la Compagnie et la rue Alexis de Villeneuve.- la rue Felix Guyon portion comprise entre la rue Lucien Gasparin et la rue de Paris.- la rue Lucien Gasparin portion comprise entre la rue Pasteur et la rue du Maréchal Leclerc.- sur le Parking « Paul » en face de la boulangerie.- sur le parking « Jules Arlanda ».- sur les 2 côtés de la rue des Messageries mettant cette voie en impasse.- sur le parking situé à l’angle des rues Jean Chatel et Rontaunay.- des 2 côtés sur la rue du Mat Pavillon.- sur les places de parking de la place du 20 décembre 1848.- sur les 2 côtés de la rue Jean Chatel portion comprise entre la rue de Nice et le Boulevard Gabriel Macé.- sur les places de parking sur la place Sarda Garriga.- sur le parking face au Grand Marché situé à l’angle des rues Lucien Gasparin et du Maréchal Leclerc.La rue de la Victoire portion comprise entre la rue de la compagnie et la rue Alexis de Villeneuve