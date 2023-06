Fête de la musique : Tout le programme

La Ville de Saint-Leu célèbre la Fête de la Musique avec cette année, un programme haut en couleurs !



19 & 20 Juin : Chorale des écoles - Parc du 20 Décembre

Les 19 & 20 Juin, retrouvez dès 10h un rendez-vous devenu incontournable depuis quelques années : la chorale des écoles ! Cette année, le lundi 19 Juin accueillera la chorale des Ô avec les élèves de cycle 2 et le groupe Saodaj, avec le précieux concours de l'Ecole Artistique Intercommunale de l'Ouest.

Le Mardi 20 Juin, ce sont les élèves de cycle 3 qui présenteront leurs chants avec le groupe Salangane cette fois et l'Ecole Artistique Intercommunale de l'Ouest.



21 Juin : Fête de la Musique sur le parvis de la Mairie

Dès 13h, la Ville de Saint-Leu vous invitesur le parvis de la Mairie avec des nouveaux talents Saint-Leusiens et des artistes tels que Baster, Séga'el et Algéric.



13h : restitution des ateliers traditions des jeunes du Plate et échanges avec l'association "Donne a nou la main pou dobout"



16h : restitution de l'Ecole Artistique Intercommunale de l'Ouest avec l'association ZAMA



17h30 - 22h : Afrikabahia, Farfar, Compagnie Tendance, les dalons Dubuisson, Malakaf, Jo Persée, Malcom X, Ségael, Algéric, Baster.



21, 24 & 28 Juin : un beau programme dans les médiathèques

Le réseau de lecture publique propose également un joli programme dans les médiathèques de Saint-Leu.



21 Juin, 16h : concert de bossa nova avec Luar à la médiathèque BAGUETT'



24 Juin, 16h : concert de Ousanousava à la médiathèque Roger Poudroux (Chaloupe)



24 Juin, 14h : fabrication d'instrument, dès 6 ans à la bibliothèque Sudel Fuma



28 Juin, 14h : initiation chant et musique dès 8 ans à la médiathèque Roger Poudroux