A la Une . Fête de la musique : Où aller pour s’ambiancer ?

Les artistes seront de sortie pour célébrer la musique comme il se doit ce 21 juin. Tour d’horizon commune par commune.

Par NP - Publié le Samedi 17 Juin 2023 à 16:51

Saint-Denis :



Le chef-lieu promet une fête de la musique mémorable avec plus de 30 scènes et de 1000 artistes au programme. Cette année, Saint-Denis a décidé de choisir pour thème l’intergénérationnalité "pour montrer la diversité mélodieuse des différentes générations et rassembler les personnes de tout âge, origine et horizon en un seul et même événement".









Sainte-Marie :



Rendez-vous ce samedi 17 juin à 18h à la salle polyvalente de Duparc pour célébrer la musique ! Sketch, danse, musique sont au programme de l'événement.







La Possession :



La Possession fêtera la musique ce vendredi 23 juin.

Les artistes Kaf Malbar, Liljooe off, Le Groupe Désizion, All Star, Willy Fessin, Frédéric Assani, l'Orchestre des Flamboyants, Danny Groupe, Soleil Maloya ou encore OVVV Percussion, les artistes programmés promettent une ambiance de folie avec un showcase et un dancefloor géant de 17h00 à 00h00 à la Place Festival.

Les Avirons :



La ville des Avirons célèbre musique du 21 au 25 juin 2023. L'évènement démarre en fanfare à la médiathèque Jean Bernard, ce mercredi, grâce au travail musical initié par le CCAS de la Ville. Le dimanche 25 juin 2023, un concert organisé par le Service Culturel sur le stade du centre-ville mettra fin aux festivités.





Saint-Leu :



La ville donne rendez-vous à la population les 19 et 20 juin dans le Parc du 20 décembre et le 21 sur le Parvis de la Mairie. Plusieurs activités vous attendent aussi dans les médiathèques et bibliothèque de Saint-Leu du 21 au 28 juin.





Saint-Paul :



Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, vibrera au rythme de la Fête de la musique le mercredi 21 juin 2023 ! Rendez-vous dans les Bassins de vie du territoire pour apprécier les différentes scènes musicales avec de nombreux artistes !



Direction le boulodrome de Bellemène, le Parc-en-ciel de Plateau Caillou, le Plateau noir du Ruisseau, Kaz Maron à la Saline, le parking de l’école de Carosse ou encore la place du marché forain de Saint-Paul pour célébrer la musique. De 14 heures à 16 heures, place à la scène ouverte libre. Venez nombreuses et nombreux !



De 16 heures à 23 heures, des artistes péï se produiront : CLARA, NEL, Laura BEG, DANGEROUS, Laurent ROSÉLI, MÉDÉRICE, et bien d’autres encore ! À L’occasion de la Fête de la Musique, venez vibrer à Saint-Paul ! Retrouvez ci-dessous le programme complet prévu dans les Bassins de vie.



Par ailleurs, la Longère Sudel-Fuma accueillera aussi le 21 juin à 18h30 le concert du groupe KOMBO. La Fête de la musique fera aussi rayonner le réseau de lecture publique de Saint-Paul. Les médiathèques et bibliothèques proposeront ainsi différentes activités à cette occasion.





Saint-Louis :



Pour cette 2ème édition de la fête de la musique à l’Étang, la ville a préparé une ambiance séga local avec des artistes comme Deyrah, Aim a nou, ou plus lovers sur le tempo d’Algéric, jeune talent saint-louisien qu’on ne présente déjà plus.



Pour achever d’enflammer le public, R&B aux sonorités traditionnelles, à tendances caribéennes ou zouk feront partie du mix avec les artistes du Run Hit avant que l’incontournable T-Matt ne débarque “en brrrrr” pour clôturer en beauté ce tableau musical exceptionnel.





Sainte-Rose :



Un spectacle de l'école de musique est donnée à 15 à l'espace culturel Noël Bataille à Sainte-Rose. La troupe "Arc en ciel", Madia, Éruption, Makoi, Lorans, Gramoun Sello et Dalon Maloya sont prévus à partir de 17h00.





Saint-Benoît :



La ville organise un concours de karaoké au sein des maisons de quartier de Bras-Canot, Chemin de Cap, Rivière des Roches et Beaufonds ce samedi 17 juin de 18h à 21h

Les Bénédictins sont invités à partager leur passion pour la chanson et tenter de gagner leur place pour la finale prévue le mercredi 21 juin sur la scène du parvis de la mairie.

De nombreux lots sont à clés :

Catégorie -12 ans : places de cinéma, entrées au théâtre ou au Bisik, bouteille isotherme, kit de loisirs créatif, boîte de jeux.

Catégorie +12 ans : places de cinéma, entrées au théâtre ou au Bisik, bouteille isotherme, réalisation d’une maquette au studio Henri Madoré, coaching avec la chanteuse Stephanie Thazar.



Pour s'inscrire :

Rivière des Roches : 0692532423

Chemin de Cap : 0692852610

Bras-Canot : 0693069173

Beaufonds : 0692460547





Saint-Pierre :



La ville vous convie à un rendez-vous incontournable de la culture locale, le mercredi 21 juin à partir de 14h00 sur le boulevard Hubert Delisle de Saint-Pierre. Au programme : des concerts gratuits et variés, avec de nombreux artistes, des animations pour petits et grands, et une atmosphère joyeuse et chaleureuse.





Petite-Île :



Le mercredi 21 et le samedi 24 juin la ville vous donne rendez-vous en Centre-Ville pour des concerts de l'EMA PI, de Baster, des démonstrations et de l'initiation à la danse Hip-Hop, des shows chorégraphique Handidanse ... Et en bouquet final Kaf Malbar et Dominique Barret.





La Plaine des Palmistes :



À l'occasion de la Fête de la musique et de l'inauguration de la nouvelle école de musique de La Plaine des Palmistes, l'association En Plaine Musique organise trois jours de festivités à partir du mercredi 21 juin.





Le Tampon :



La ville organise une semaine de la musique du 17 au 24 juin prochain.

Programme :

Les Araucarias le 17 juin à 14h00 :

Concert anniversaire de Baster (40 ans)



Le Piton Hyacinthe : Le plateau noir (près du CASES) le 18 juin à 14h00 :

Concert anniversaire de Baster



Pont d'Yves (devant la mairie annexe) le 18 juin de 15h00 à 17h00 :

Ecole de music la fami school

Nell, Léa, Maud du top 5 Tamponnais

Clôture : Ousanousava



Parc Jean de Cambiaire le 21 juin :

10h00 : Chorale, Théâtre d’impro

11h00 : Granper Kal (blues)

Fabrication d’instruments et activités créatives et manuelles pour les marmailles

13h30 : Gaijin & Anaike (sega)

14h00 à 14h45 : Concert Tizak Music

15h30 : Raynaud Sadon

15h45 : Kaliko

16h00 : Emilie Maillot en concert à l’espace Kabar de la médiathèque



Trois-Mares place la mairie le 24 juin : 10h00 à 16h00 :

RANT DAN RON MALOYA : Maloya Krazé Pilé dan Trwa Mar

Petit Tampon terrain de sport le 24 juin : de 13h00 à 15h30

13h00 : Barbuche

13h30 : Sayven

14h00 : Olivier Brique

14h30 : J.Roland Miquel

15h00 : Missty

14h00 à 15h30 : Espace Kabar/ Médiathèque centre-ville DJ Titote





Trois-Bassins :



La Fête de la musique 2023 à Trois-Bassins se déroulera du 20 au 24 juin 2023



Le programme des concerts de la Fête de la musique à Trois Bassins au cœur de votre quartier :

20 Juin : Littoral - Grande Ravine (Plateau noir)

21 Juin : Piveteau

22 Juin : Bois de nèfles ( Maison de quartier)

23 Juin - Mont-vert (Aire de jeux du Château d'eau)

24 Juin - Centre ville (Parvis de l'hôtel de ville)



De nombreux artistes et groupes de musique se produiront à l'occasion de la 41ème édition de la Fête de la Musique au cours de nombreux concerts gratuits dans les quartiers de la ville de Trois Bassins.





Bras-Panon :



La ville donne rendez-vous à la population le mardi 20 juin à partir de 17h00 sur le Champ de Foire pour une ambiance festive. A l'affiche de la soirée : Makay, Emi R,Lo Gayar, Zandemik et bien d'autres.





Entre-deux :



Pour la fête de la musique, l'Entre-Deux a préparé une soirée pleine de rythmes entraînants et de performances passionnantes, ainsi qu'un pot convivial ! L'événement se joue ce mercredi 21 juin à partir de 14h00 sur la Place de la Liberté.





L'Étang-Salé :



Ce mercredi 21 juin de 17h00 à minuit, venez nombreux à la Fête de la musique organisée au complexe sportif du Centenaire à L'Étang-Salé les hauts. Pas moins de 11 artistes et groupes issus d'horizons différents se succèderont sur scène pour votre plus grand plaisir.





Le Port :



Le Port fête la musique !

La Ville du Port propose un programme d’animations et de concerts pour célébrer la Fête de la musique aux quatre coins de la commune du 21 au 24 juin 2023.

Le mercredi 21 juin, la Fête de la musique 2023 sera marquée par une journée d’animations à Farfar, une animation musicale dans l’après-midi, sur le parvis du Grand Marché et un grand concert à partir de 21h, sur le terrain de proximité, devant le Complexe Sportif Municipal. Vous retrouverez sur scène Nel, Jojo, Fréderic Joron, Olivier Brique et Kaf Malbar jusqu’à 23h.



La fête se poursuivra le 23 juin avec des concerts mettant en lumière le talent des groupes/musiciens de quartier. Rendez-vous dès 18h à Cité Carambole à la Rivière des Galets. Également au programme Zakan danse & sport, proposé par le Centre Social et Culturel du Cœur Saignant à partir de 17h, sur la piste rouge, Oasis.



Le samedi 24 juin, place à Zakan Musik et un grand concert avec Mederice, Marshall, Algeric, Kent. Toute une journée d’animations aura lieu de 9h à 23h, parking Zac 2.







Saint-André :



Pour l'occasion, ce sont Ppus de 30 artistes qui vous attendent pour vous faire vibrer!

Venez profiter d'animations et de concerts gratuits dans les quartiers de la ville, Cressonnière, Fayard, Cambuston, Centre ville, et ne ratez pas le concert final le 24 juin sur le parvis de la mairie avec CLARA, DJ SEB, PLL, SEGA"EL, JUNIOR, TMATT...









Cilaos :



À l'occasion de la Fête de la musique, la ville de Cilaos vous donne rendez-vous au Collège Alsace Corré le mercredi 21 juin 2023 pour un concert gratuit. La soirée sera enflammée avec Malcom et Khaledo, Tmatt et Destyn Maloya.





Saint-Joseph :



Amoureux de la musique, ne manquez pas les scènes ouvertes qui se tiendront à la Médiathèque du Sud Sauvage et dans les quartiers de Carosse et Vincendo !



À la Médiathèque : les 21, 24 et 25 juin, de 14h à 17h30

À Carosse et Vincendo : le 21 juin, de 14h à 18h

Vous êtes musicien et vous voulez participer à la fête en montant sur scène ? Contactez la ville via culture@saintjoseph.re ou au 0262 35 80 64 pour vous inscrire.













Sainte-Suzanne :



La ville de Sainte-Suzanne fête la musique ce mercredi 21 juin, place de la Mairie.

Des ateliers ludiques autour du monde de la musique sont prévus de 9h00 à 12h00. Les animations musicales débuteront dès 16h00.