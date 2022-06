A la Une . Fête de la musique : Le programme aux quatre coins de l'île

Découvrez le programme (non exhaustif) de la fête de la musique qui se déroule ce mardi 21 juin : Par N.P - Publié le Mardi 21 Juin 2022 à 09:38

Saint-Denis



LA FÊTE DE LA MUSIQUE « COMME AVANT » À SAINT-DENIS



DES CENTAINES D’ARTISTES EN CENTRE-VILLE

« Comme avant », de 18 heures à minuit et de la rue de Paris au Barachois en passant par les rues attenantes, une trentaine de points d’animation accueilleront divers styles musicaux : hard rock, reggae, pop, maloya, variété française, batucada, etc. Au total, 700 à 800 artistes sont inscrits, soit une centaine de groupes.



« Comme avant », ces artistes se produiront sur les plateaux sonorisés par la Ville comme sur les grandes scènes des partenaires médias (Exo FM, NRJ et Trace).



« Comme avant », les musicien.nes amateur.es non-inscrit.es sont les bienvenu.es et sont invité.es à investir la Ville, dans l’esprit Fête de la Musique.



« Comme avant, 30 à 35 000 personnes sont attendues dans les rues de Saint-Denis pour ce grand retour.

Et comme toujours, la Ville fera des propositions originales au public : karaoké, juke-box, DJ Sebb et sa « Gommance » à l’Ancien Hôtel de Ville, un concert électro dans le parking en sous-sol de la mairie, un concert de hard rock au Studiotic, et bien d’autres surprises.



LES COMMERÇANTS DIONYSIENS SERONT AUSSI DE LA FÊTE



La Ville de Saint-Denis proposera une ambiance plutôt qu’une succession de concerts. Cette année, les commerçants du Centre-ville participeront avec : une quinzaine de bars et restaurants, des plateaux musicaux sur leur terrasse ou devant leurs établissements. Une implication qui prouve le dynamisme des commerçants dionysiens, comme ils l’ont déjà montré lors des journées commerciales ou de la Fête des Mères.



Etang-Salé



La Ville de L'Étang-Salé et le Théâtre des Sables ont le plaisir de vous convier à un rendez-vous musical des plus agréables le mardi 21 juin au Complexe sportif du Centenaire (L’Étang-Salé les Hauts). À partir de 18h00 jusqu’à 23h30, des groupes et artistes issus d'horizons différents vous enchanteront par leurs compositions éclectiques !



Placée sous le signe de la convivialité, de la détente et de la bonne humeur, la Fête de la Musique 2022 fera la part belle à une pléiade d'artistes de L’Étang-Salé et mettra en valeur l’ampleur et la diversité des genres musicaux. Une création artistique collégiale, en live, clôturera en apothéose ce rendez-vous fédérateur et festif ! Préparez-vous donc à vibrer sur des sonorités et rythmes les plus variés, enjoués et palpitants !



Le 21 juin prochain, profitons, partageons et célébrons tous ensemble les 40 ans de la Fête de la Musique ! Venez nombreux, en famille, entre amis, entre collègues. Nous avons hâte de vous retrouver !

Saint-Paul

Saint-Paul vibrera au rythme de la musique ce mardi 21 juin! Rendez-vous dans votre quartier pour apprécier les différentes scènes musicales avec des artistes péï incontournables ! Le Guillaume, La Plaine/Bois-de-Nèfles, La Saline, Saint-Gilles-Les-Bains et à Saint-Paul, venez écouter les artistes qui se produiront en fin d’après-midi ce mardi 21 juin pour célébrer la Fête de la Musique : Missty, Clara, Ti Zenfan Gado, Sista Flo, Nicole Dambreville, Sundri Feeling et bien d’autres encore! À L’occasion de la Fête de la Musique, venez vibrer à Saint-Paul !



Saint-Pierre



A Saint-Pierre, la Fête de la Musique revêt un caractère particulier cette année. Elle rythmera l’espace public et aussi les écoles, le milieu hospitalier, pénitencier, afin que chacun puisse prendre part à la fête. Au programme, plus de 50 artistes, professionnels et amateurs, se produiront du 20 au 26 juin.

C'est une véritable vague musicale qui ambiancera la ville. > Programme fête de la musique

Saint-leu

Faites de la Musique avec les talents de Saint-Leu

21 Juin à partir de 17h30, Parvis de la Mairie



La Municipalité a choisi de revenir à l’esprit premier de la Fête de la Musique en accordant une place particulière aux pratiques des passionnés et des amateurs.



A partir de 17h30, le public pourra retrouver les talents de Saint-Leu sur la scène du parvis de la Mairie :



- EMA : prestation des élèves de l'Ecole des Musiques Actuelles

- ZAMA : restitution des ateliers menés dans les quartiers avec l'Ecole Artistique Intercommunale de l'Ouest

- FLORENTIN

- MALAKAF

- DANY M.

- OLIVIA ( répertoire de chants malgaches)



Comme l’a si bien dit Maurice Fleuret, compositeur et journaliste français, organisateur de festivals de musique : “Faites la fête. Faites de la Musique !”



Alon, alon !







Faites de la Musique dans les médiathèques de Saint-Leu

Du 21 au 25 Juin



Les médiathèques de Saint-Leu vous proposent des concerts gratuits et des ateliers autour du chant et de la musique du 21 au 25 Juin :



CONCERTS



21 Juin : Emmanuel Turpin & Cie - Médiathèque Baguett’ à 16h

22 Juin : Tias - Médiathèque Roger Poudroux à 14h

25 Juin : Ti Forro - Médiathèque Baguett’ à 16h





ATELIERS



21 Juin : Rencontre intergénérationnellle avec Mm. Baptisto & Lacaille - Médiathèque Baguett’ à 16h

22 Juin : Bébés lecteurs en musique - Médiathèque Baguett’ 0-16 mois : 9h30 / 16-24 mois : 10h

22 Juin : Création musicale - Médiathèque Baguett’ à 15h pour enfants dès 7 ans

22 Juin : Chant & musique - Médiathèque Baguett’ à 16h15 pour enfants dès 8 ans





+ Réservez vite votre place au :

- 0262 45 79 00 pour la Médiathèque Baguett'

- 0262 26 26 74 pour la Médiathèque Roger Poudroux

Saint-Benoit

Au programme :



🔶BOURBIER BEAULIEU

▪Babkésign

▪Loïc

▪Titoine

▪Kss



🔶ABONDANCE

▪Dj

▪Karaoké

▪Luciano et l’association Logan House ▪Sud_Est

▪Trafic_azz

▪Max Lauret Bal populaire



🔶BRAS-CANOT

▪Harmonie’ Chœur

▪Eddy Marriane

▪Kmn Maloya

▪Les Blackos



🔶CAMBOURG

▪Angie et Jean-Luc

▪Musik des îles

▪Mahano

▪Sidmandouz



🔶CASE LE VERGER

▪Andréa Merion

▪Racine Kaf Maloya

▪Jus Minute

▪Fostino Mickael

▪Pomme d’Aco



🔶RIVIÈRE DES ROCHES

▪Karaoké



🔶CRATÈRE

▪Karaoké



🔶CHEMIN DU CAP

▪Étoile du cap



DE 9H À 11H30

🔷La maison de Bras-Fusil

▪Concours de danse et de musique

▪Démonstration des jeunes talents

▪Contes Créole

▪Jeu musical

▪Chant traditionnel Mahorais



DE 11H À 14H

🔷Case le Verger

▪Concours de Karaoké ( inscription au 0693 625428)



Venez nombreux célébrer la musique près de chez vous de 19h à 21h

Sainte-Suzanne



9h00 : Atelier ludique



13h00 : Spectacles de Chants





18h00 : Concerts





Entre-Deux



Au programme :





SUR LA PLACE DE LA LIBERTÉ dès 13h :



R'd'hier, Yango Roots, Dust and Silence, Dimistyle, Cimaron', Gwenaelle Piffarelly, Zamkèr, Neff, Elodie Dijoux, Képlér, Elodie Turpin, Soul Bic Brother's et Kevin Xtra Navarro

19H: Slam, Rap et chants des jeunes du CCAS

20H: Isnel



A LA SALLE DES FÊTES:



Saint-Louis



Après 2 années en berne marquées par la crise sanitaire, les festivités sont à nouveau envisageables et c'est dans cet esprit de convivialité que la municipalité de Saint-Louis organise la Fête de la Musique. C'est face à l'océan, dans le décor exceptionnel de l'Etang du Gol que se tiendra cette manifestation. RDV ce mardi 21 juin dès 18h30 dans le quartier de L'Étang, sur le site de l’ancien Aquagliss.



Venez profiter d'un plateau artistique de talents 100% local avec : Kafé Griyé, Racine des Îles, PLL, Blaze Crew, Kaf Malbar



Alon kraz un lambians ansanm ! Concerts gratuits.