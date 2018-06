<<< RETOUR La Réunion Positive

Fête de la musique : La Région Réunion pour un accès à la Culture à tous les Réunionnais

A l’occasion de la fête de la musique, le Conservatoire à Rayonnement Régional de Saint-Denis Maxime Laope a organisé ce jeudi soir des animations musicales. Depuis le parvis du conservatoire, une scène ouverte sur la rue de Paris a offert aux Réunionnais un temps musical rythmé aux sons du Jazz Band d’Henry Claude Moutou et de ses élèves. Deux jeunes Réunionnais issus du conservatoire, en étude aux Etats-Unis et actuellement en vacance dans l’ile ont également joué un set éléctro fusion. Durant la journée, d’autres scènes musicales ont été proposées au public sur les conservatoires de Saint-Paul et de Saint-Pierre.



Dans le cadre de la fête de la musique 2018, la Région Réunion réitère cette année son partenariat aux EHPAD de La Réunion. Tout au long de cette semaine festive, la collectivité a organisé des animations musicales en après-midi dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, aux quatre coins de l’île.



Lundi 18 Juin - EHPAD Bois d’Olive, avec l’artiste René-Paul Elleliara Mardi 19 Juin - Maison de Retraite Gabriel Martin, avec Le kuiv Fanfaronèr Jeudi 21 Juin - EHPAD Village 3ème âge, avec le groupe Salazel Vendredi 22 Juin - EHPAD Résidence Sainte-Clotilde, avec l’artiste Nathacha Tortillard



Depuis 2011, la Région organise une fête de la musique pour les pensionnaires des EPHAD, des hôpitaux, et pour les détenus des centres pénitentiaires. Ces concerts constituent un moment de rencontre avec ces publics qui ne peuvent profiter des manifestations extérieures.



La collectivité poursuit ses actions régionales afin d’offrir l’accès à la Culture au plus grand nombre des Réunionnais. Les états généraux de la Culture 2018 ont été lancés depuis le début de l’année. Culturanoo convie tous les Réunionnais à participer aux rencontres débats, échanges-spectacles, organisées actuellement dans l’ensemble des communes de La Réunion. Culturanoo est une invitation à s’exprimer sur nos pratiques culturelles et notre vision sur la Culture Réunionnaise de demain. "Culturanoo, Vivons notre Culture" ! La Réunion Positive

