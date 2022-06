"Fête de la musique : Je demande l’ouverture sans délai du parking de l’Océan !"

Ericka Bareigts nous fait connaître ce jour par voie de communiqué sur la page Facebook de la Ville de Saint-Denis de La Réunion que, pour l’organisation des festivités liées à la fête de la musique, les rues de l’hyper centre-ville de Saint-Denis seront fermées pour certaines dès 13h, et ce jusqu’au lendemain.



Si nous comprenons l’importance de dynamiser et de proposer aux dionysiens des animations musicales pour ce jour de fête célébré partout en France, il est tout à fait absurde de bloquer un centre-ville qui est déjà d’ordinaire asphyxié tous les jours, et en particulier les après midis.



Il aurait été plus logique d’organiser des évènements dans des zones dédiées à cet effet, comme par exemple l’espace Pôle Océan, le Parking Ex-Ghanty Royal ou tout autre lieu de plus d’un hectare inutilisé durant toute l’année.



Vu l’urgence, je demande à madame le maire, Ericka Bareigts, de faire preuve de bon sens et d’ouvrir sans délai le parking de l’océan pour offrir 300 places de stationnement aux Dionysiens tout en diminuant la circulation en centre-ville.