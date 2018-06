Fête de la musique : Concours de Slam 2018

Marie Lyne SOUBADOU Vice Présidente du Département déléguée aux Collèges et à l'Education a remis les récompenses aux collèges lauréats de cette édition 2018.



Parmi les 12 collèges participants, et après délibérations du jury composé d'artistes, d'agents de la Direction de l'Education, du Conseil Départemental des Jeunes, le collège de l'Etang Saint Paul a été désigné vainqueur et le collège Auguste Lacaussade de Salazie, 2ème du concours.