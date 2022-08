Fête de la mer et des littoraux à Saint-Paul

La ville de Saint-Paul vous invite à découvrir et à participer à la Fête de la mer et des littoraux, ce dimanche 14 août dès 10h sur le front de mer – Parking Goualem. Au programme: balades guidées à vélo, défilé de déguisement, stand maquillage et de fabrication de cerfs-volants, projection film, plateau artistique avec les groupes COCO BAND, ZANLIK EK LESPRI, YABENABI SOULDIER, SEGA’EL…



Paré de vos plus beaux costumes, parents, enfants, amis, pensez à vous inscrire au défilé dédié au thème de la mer au 0262 34 49 28.



Saint-Paul, terre attractive et écologique, labellisée Pavillon bleu tient à sensibiliser le grand public sur la protection de notre littoral qui tient une place fondamentale dans la dynamique du territoire. Un regard posé sur notre écosystème et sur les menaces auxquelles nous devons faire face au vu des enjeux de demain.