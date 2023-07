Communiqué Fête de la mer à Sainte-Suzanne le week-end prochain

L’association Métiss@rtline, en partenariat avec la ville et la Région, organise le samedi 29 et dimanche 30 juillet prochains un week-end "afin de valoriser le patrimoine maritime du territoire et de La Réunion". Par N.P - Publié le Dimanche 23 Juillet 2023 à 17:21

Le communiqué :



L’association Métiss@rtline en partenariat avec la ville de Sainte-Suzanne et La Région Réunion organisent le samedi 29 et dimanche 30 juillet prochain un week-end afin de valoriser le patrimoine maritime du territoire et de La Réunion.



Divers actions sont programmées sur le front de mer et à l’ancienne gare du chemin de fer : expositons sur le patrimoine du Beau pays et sur les phares de l’océan Indien et du monde ; ateliers pédagogiques et artistiques sur les richesses maritimes ; objets de la mer ; visites du sentier littoral ; confection de cerfs-volants ; films documentaires ; littérature, spectacles…



« Ne plus tourner à la mer et valoriser notre patrimoine maritime qui représente une grande richesse, explique Micheline Lebon, Présidente de l’association Métiss@rtline. C’est aussi l’occasion d’animer le front de mer, le sentier littoral à travers de nombreuses activités ludiques ».



Il s’agit de la troisième édition des voiles du Beau Pays qui permet au public de découvrir également les biens patrimoniaux du sentier littoral Nord. Plusieurs spectacles sont au programme de ces journées de la mer.