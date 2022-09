Fête de la Salette : modification de la circulation à Saint-Leu

Sur la RN1A, communes de l’Etang Salé, Les Avirons, et Saint Leu, dans le cadre de la manifestation religieuse « Fête de la Salette », la route sera totalement fermée à la circulation du samedi 10 septembre à 19h, jusqu’au dimanche 11 à 6h, entre le carrefour RN1/RD11 et le giratoire Rotary.



Par ailleurs, dans la soirée du samedi 10 septembre, sur la RN2001, à Saint Louis et l’Etang Salé, pour sécuriser un pèlerinage, la circulation sera interdite de 19h à 23h30 entre Le Gol et le Pont Mathurin.