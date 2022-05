Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Fête de la Nature 2022 : du 18 au 22 mai



30 ans de préservation de valorisation des ENS et de la Biodiversité

Réservations par téléphone au : 02 62 97 59 59 Du lundi au samedi de 8h à 18h

VISITES GRATUITES SUR TOUTE L’ÎLE

Le programme :

Programme de la Fête de la Nature 2022 (fichier PDF)



Du 18 au 22 mai 2022, le Département de La Réunion vous invite à célébrer les 30 ans de politique de préservation et de valorisation des Espaces Naturels Sensibles à l’occasion de la 16ème édition de la Fête de la Nature.



C’est aux côtés de nos partenaires et de nos gestionnaires d’Espaces Naturels Sensibles que notre Collectivité vous sensibilisera aux enjeux majeurs de protection de la biodiversité exceptionnelle de notre nature.



Pendant 5 jours, vous pourrez ainsi vous immerger au coeur des plus beaux sites naturels et paysages remarquables de La Réunion et contribuer à leur préservation. Près de 130 visites guidées et animations pédagogiques vous sont offertes pour célébrer la nature à travers tous les thèmes liés au vivant.



Forêts de bois de couleurs, milieux humides, îlets pittoresques, végétation semi-sèche, sous-bois secrets, espèces endémiques uniques au monde, bourdonnements des abeilles, cristallisation du sel, forêt submangrove, éco-ateliers, libellules et demoiselles, récifs et lagon, observation de la faune et de la flore, randonnées, nuitées…



Toute la magie et le spectacle de la biodiversité vous émerveilleront pour cette exploration en pleine nature. Vous pourrez découvrir des sites d’exception dont la richesse et la diversité terrestre et marine comptent parmi les mieux préservés de la planète.

L’engagement et l’investissement financier du Département de La Réunion, des partenaires et de l’Europe ont permis de protéger une biodiversité exceptionnelle reconnue comme priorité mondiale en termes de conservation.



Je remercie chacun de nos partenaires et chacun d’entre vous pour votre engagement et votre implication visant à conserver ce patrimoine naturel unique à l’échelle de la planète, une nature précieuse pour notre île, nos enfants, notre avenir et pour le Patrimoine Mondial de l’Humanité.



