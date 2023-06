A la Une . Fête de la Musique : Futur Crew en tête d'affiche à Paris

Futur Crew, le célèbre groupe de rap originaire des Camélias, se produira sur la scène dédiée à l'île de La Réunion lors de la Fête de la Musique. Avec des concerts prévus à Paris le 21 juin et à Lyon le 24 juin, le groupe promet de faire vibrer le public avec son style unique et la nostalgie des années 90-2000 voulue par la collectivité départementale. Par GD - Publié le Mercredi 7 Juin 2023 à 10:04

Fort de son succès en 2022, le Département de La Réunion réitère sa scène réunionnaise pour la Fête de la Musique. Cette édition 2023 aura pour thème la nostalgie des années 90-2000 et sera marquée par la présence incontournable de Futur Crew.



Originaire du quartier des Camélias à Saint-Denis, le groupe a su marquer la décennie 2000 grâce à son talent et sa créativité, mais également grâce à ses textes provocants. Composé de Konix, Dekapit J/DKpit et Roko, Futur Crew allie les compétences artistiques de ses membres, issus des domaines de la décoration, de la colorisation de films d'animation et du storyboard. Des compétences qui se ressentaient dans la réalisation de leurs clips musicaux innovants pour l'époque.



Un plateau d'artistes sensationnel



Cette année, la Fête de la Musique promet d'être exceptionnelle. L'événement, organisé par le Département de La Réunion, attire chaque année des milliers de personnes. En 2022, plus de 8000 spectateurs se sont réunis au cœur de Paris pour célébrer la musique dans une ambiance festive et conviviale.



Fidèle à sa volonté de soutenir les artistes réunionnais, le Conseil départemental renouvelle cet événement en 2023 et ajoute une date à Lyon, offrant ainsi l'opportunité aux Réunionnais installés dans l'Hexagone de se rassembler et de partager des moments de nostalgie autour des musiques des années 90-2000.



Le concert à Paris se tiendra le 21 juin 2023, sur la Place de la République, de 19h à 23h. Le public lyonnais pourra quant à lui retrouver Futur Crew le 24 juin 2023, sur l'Esplanade Nelson Mandela, également de 19h à 23h. Ces deux soirées seront animées par Maroni et Fabrice Animation, et le groupe sera accompagné d'autres artistes talentueux tels que DJ Illan's, James, Renlo, Zorro Chang, Sika Rlion, Ti Zenfan Gado et Micheline Picot.