A la Une . Fête de la Musique : Des artistes réunionnais mettent le feu à Paris

Tous les Réunionnais de Paris, et sans doute d'ailleurs, s'étaient donné rendez-vous ce soir Place de la République pour assister à un concert offert par des artistes réunionnais, dans le cadre de la Fête de la musique. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 22 Juin 2022 à 00:56

Frédéric Joron, Dj' Missiz'H, Zanmari Baré, Médérice, Junior avec Maroni comme présentateur, ont mis le feu ce soir place de la République à Paris, dans le cadre de la Fête de la Musique.



La place était noire de monde et l'ambiance était au rendez-vous. On avait manifestement affaire à un public de connaisseurs, la foule reprenant en choeur toutes les chansons.





Tous les artistes ont rencontré un très gros succès mais de l'avis de Réunionnais présents sur place, Junior a particulièrement enflammé la foule. "Tout le monde connaissait les paroles de ses chansons par coeur. Il a mis le feu", nous a-t-on rapporté.



Le public avait la possibilité de remplir un bulletin et de le glisser dans une urne pour gagner des billets d'avion pour La Réunion.



C'est Armand Thiburce qui a remporté le premier billet mis en jeu.





