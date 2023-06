Fête de l'indépendance de Madagascar

En ce jour de fête nationale à Madagascar, je souhaite, en mon nom personnel et au nom de l’ensemble du Conseil régional, une très belle fête de l’indépendance au peuple malgache dont je salue la force, le courage et la résilience.



Comme j’ai eu l’occasion de le faire lors de ma visite sur la Grande île la semaine dernière, je veux affirmer notre plus grande volonté de renforcer les liens entre La Réunion et Madagascar dans le cadre d’une coopération régionale axée sur un codéveloppement solidaire et durable.



En cette année où nous commémorons le 360e anniversaire du peuplement de La Réunion, revendiquer notre proximité avec Madagascar, c’est aussi nous inscrire dans le mouvement du monde et regarder l’avenir avec imagination. Il existe à Madagascar comme à La Réunion un inestimable capital culturel et humain. Assumons donc avec fidélité et fierté, l’héritage de nos civilisations et de nos histoires et mettons-le au service de nos peuples. La Région Réunion prendra toute sa part dans la construction de cette communauté de destin indo-océanique.



Huguette Bello

Présidente de la Région Réunion