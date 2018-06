Fête de l'Eïd: la vidéo d'un musulman métropolitain rue du Mal Leclerc qui fait le buzz en métropole

C'est l'histoire d'un jeune musulman originaire de métropole, sans doute en vacances à la Réunion, qui est allé fêter la fin du ramadan dans la mosquée de la rue Maréchal Leclerc, et qui ne peut s'empêcher de faire une vidéo version selfie, devant l'arc de triomphe barrant l'entrée de la rue et sur lequel on peut lire "Eïd Moubarak", que l'on peut traduire par "Joyeuses fêtes".



Visiblement très ému, avec parfois les larmes aux yeux et des trémolos dans la voix, ce jeune exprime toute son émotion de voir autant de tolérance à la Réunion, contrairement à la métropole. Ici, une mosquée peut cohabiter sans problème avec un temple hindou ou une cathédrale catholique.



Et ce qui l'étonne encore plus, c'est que quand il en fait la remarque à des Réunionnais, on lui réponde: "C'est normal".



Du coup, sa vidéo a été partagée à de multiples reprises et fait actuellement le buzz, y compris en métropole.



Belle publicité pour notre île.