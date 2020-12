A la Une .. Fête Kaf: Le discours du Préfet

Jacques Billant a prononcé un discours lors de la cérémonie d'abolition de l'esclavage au cimetière de l'Est. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 20 Décembre 2020 à 13:12 | Lu 575 fois

Le Préfet de La Réunion a débuté sa prise de parole avec un extrait de la plaidoirie de Maître Thureau dans le combat juridique pour la liberté de Furcy. Jacques Billant rappelle que de nombreuses victimes sont à déplorer à ce moment : "Mais pour un Furcy libre, combien d'esclaves écrasés ? Pour un triomphe dur droit, combien de valeurs et de principes foulés au pied ? Combien de tâches sanglantes faites à notre histoire nationale par la fièvre d'une cupidité sans limite ?"



Jacques Billant évoque la volonté de "Dépasser un traumatisme, une blessure". Il insiste : "Dépasser et non pas oublier, reconnaître et non pas excuser, comprendre pour ne plus jamais refaire."

Prefet de La Réunion - Discours du 20 décembre 2020VDEF.pdf (1.72 Mo)







Publicité Publicité