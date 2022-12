Communiqué Fèt kaf : Journée intergénérationnelle commémorative de l'abolition de l'esclavage dans un EHPAD au Tampon

À l'occasion de la fèt kaf, une journée culturelle sera organisée dans les locaux de l’EHPAD Villas Terrain Fleury, à Bel Air, Le TAMPON de La Reunion, de 9h à 18. L'entrée est libre et gratuite. Par N.P - Publié le Jeudi 15 Décembre 2022 à 09:10

L’association Kartyé Lib Mémoire & Patrimoine Océan Indien en partenariat avec AFAC-974/CAPELINE974 et la Délégation de Mayotte à La Réunion, représentée par son Directeur délégué, Monsieur Mohamed Elanrif BAMCOLO animeront une journée culturelle dans les locaux de l’EHPAD Villas Terrain Fleury, à Bel Air, Le TAMPON de La Reunion, de 9h à 18h.



Petit(e)s et grand(e)s sont invité(e)s à la journée INTERGÉNÉRATIONNELLE commémorative de l’abolition de l’esclavage, Fèt Kaf du 20 décembre 2022, au programme :



Trois expositions seront présentées :



" L’esclavage à Mayotte, une réalité historique ", projection proposée par la Délégation de Mayotte à La Réunion ;



" Abolir à la Réunion l’esclavage à Bourbon/La Réunion : sujet d’histoire, enjeu de Mémoire ", exposition réalisée sous la direction scientifique du professeur Prosper EVE ;



" Esclaves et travailleurs sur la plantation sucrière de la dynastie Kerveguen" au milieu du 19ème siècle par AFAC-974 et CAPELINE974 ;



Ateliers ludo-pédagogiques



Récits : Dominique VANDANJON, présidente AFAC974 – Jannick FONTAINE, docteur en géographie



Échanges avec le Public



Ré-investissement ludo-pédagogiques (mots croisés, QCM, causeries...)



Plateau artistique



Présentation danse traditionnelle, bal la poussière....



Entrée libre et gratuite