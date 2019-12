Fét Kaf pour les marmailles au Musée de Villèle

Commémoration des 170 ans de l’abolition de l'esclavage :

In fét kaf pou band marmailles

Le 20 dessamb prochain (2019), le musée de Villèle devenu Musée Historique de Villèle, Musée de l’Habitation et de l’Esclavage célèbrera la fét kaf avec un grand kabar. Le Département a fait participer les plus jeunes à cette commémoration. Le 13 décembre dernier (2018), plus de 500 marmailles se sont retrouvés au Musée Historique pour un plongeon dans l’histoire de l’esclavage à La Réunion.



L’histoire de La Réunion et l’histoire de l’esclavage restent des périodes assez méconnues pour une grande majorité des jeunes Réunionnais.



Pendant une année, dans le cadre des commémorations, plusieurs actions ont été menées pour faire entrer cette histoire dans l’enceinte des établissements scolaires.



Et pour que la transmission de mémoire soit complète, le vendredi 13 décembre (2019), des centaines d’enfants du primaire ont fêté l’abolition de l’esclavage.



Tout autour de la propriété de la Maison Desbassyns, les enfants ont été sensibilisés au patrimoine culturel à travers différents supports. Disséminés un peu partout sur le domaine, différents ateliers comme le carnet de route sur l’esclavage, un atelier de textes créoles, un atelier tressage, une exposition d’instruments de musique… Huit conteurs étaient présents pour animer des séquences avec les enfants.



Des approches qui ont permis aux marmailles de mieux appréhender cette période en la situant dans le temps mais également aborder la thématique des droits de l’homme. Un moment pédagogique mais également culturel avec des balades contées, des lectures thématiques ou encore la pratique du moringue.