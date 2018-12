Fèt Kaf: Le PCR appelle à ne rien acheter ce 20 décembre

À l’approche de la Fèt Kaf, le Parti Communiste Réunionnais rappelle les valeurs de La Réunion, l’abolition de l’esclavage, la liberté précieuse… Mais le PCR déplore aussi la perte de mémoire du peuple réunionnais et "l’esclavage moderne". "Les valeurs et l’Histoire de cette journée s’oublient de plus en plus", lit-on dans un communiqué.



C’est pour cela que le parti exige que la journée du 20 décembre soit "chômé et payé" - car "beaucoup de personnes sont obligées de travailler ce jour-là" et appelle donc à ne rien acheter ce jeudi.



La section de Saint-Pierre du PCR appelle également à se joindre à l’action de la CGTR à la ZAC Canabady ce jeudi 20 décembre, à partir de 8h. Plusieurs enseignes ont prévu de manifester afin de commémorer le 170ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage à La Réunion.