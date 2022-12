A la Une . Fêt Kaf : Fermeture de la RN1A à Saint-Leu

​Sur la RN1A à Saint Leu, dans le cadre des festivités du 20 décembre, la circulation sera interdite entre le giratoire Nord et l’intersection avec la Rue Gaspard la nuit du lundi 19 décembre de 18h à 23h30. Par NP - Publié le Lundi 19 Décembre 2022 à 16:30

Une déviation sera mise en place par les voiries communales.



L’accès sera possible pour les bus et les riverains.