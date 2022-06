Société Festivités post baccalauréat + vacances scolaires : Période à hauts risques routiers, la plus grande vigilance est de mise

À l'approche des vacances scolaires et des festivités post baccalauréat, la préfecture rappelle qu'il s'agit du période à hauts risques sur les routes et que la plus grande prudence est donc de mise sur les routes. "Les jeunes particulièrement exposés au risque routier", indiquent les services de l'Etat. Par N.P - Publié le Mercredi 29 Juin 2022 à 11:23

Le communiqué :



Les festivités qui feront suite aux résultats du baccalauréat, la circulation accrue du fait des vacances scolaires font des mois de juillet et août une période à hauts risques sur les routes.



Le préfet de La Réunion appelle donc tous les conducteurs, et particulièrement les futurs bacheliers, à faire preuve de prudence et de vigilance en adoptant un comportement responsable sur la route afin que cette nouvelle étape importante de leur vie ne soit pas marquée par un drame.



Les conseils avant de prendre la route

Prévoir le retour de soirée à l’avance pour éviter les risques sur la route (désignation d’un « Sam », taxi, bus…) Inciter les conducteurs à désigner un « Sam » avant de sortir. Sam, c’est le conducteur qui s’engage à ne pas boire et à ramener ses proches après un moment festif. Il est conseillé aux parents des bacheliers d’assurer le transport des jeunes. Sensibiliser les familles et les amis à la nécessité de veiller à l’état d’alcoolémie de leurs proches et de ne pas laisser une personne qui a bu reprendre la route. Les jeunes particulièrement exposés au risque routier

En 2022, au 27 juin, 26 personnes ont perdu la vie sur les routes réunionnaises. Les 0-24 ans représentent 19 % des personnes tuées avec 5 victimes. En 2021, 12 jeunes sont décédés sur nos routes sur un total de 41, les 0-24 ans représentant 29 % des personnes tuées. 12 accidents mortels ont un lien avec la consommation d’alcool au volant. En 2020, 8 jeunes sont décédés sur nos routes sur un total de 43, les 18-24 ans représentant 16 % des personnes tuées. 4 piétons étaient alcoolisés. Campagne de sensibilisation et de prévention



Afin de sensibiliser la population aux risques routiers, une campagne sur le thème des dangers de la consommation d’alcool et/ou de stupéfiants au volant sera déployée du 5 au 22 juillet :

Affichage de panneaux 4X3 et affichettes dans les bars et restaurants sur la prévention alcool

Diffusion d’un spot radio et d’un film sur la prévention stupéfiant sur Réunion la 1ère Les forces de l’ordre mobilisées sur les routes



Le préfet a demandé aux forces de l’ordre d’être particulièrement présentes sur les routes pendant cette période. Un plan de contrôle a été établi et tout véhicule sera immobilisé et saisi en cas de contraventions délictuelles.





