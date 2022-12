A la Une . Festivités du Nouvel An : Le préfet interdit la vente et le transport du carburant au détail

Le préfet de La Réunion interdit temporairement la vente de carburant en jerricans ou autres contenants de vendredi minuit au dimanche 1er janvier à 6h00. Par N.P - Publié le Jeudi 29 Décembre 2022 à 18:07

Le communiqué :



Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, interdit temporairement la vente de carburant en jerricans ou autres contenants du vendredi 30 décembre 2022 à 0h00 au dimanche 1er janvier 2023 à 6h00 dans le but de concourir, avec les forces de sécurité intérieure, à la sécurité des manifestations publiques sur le territoire réunionnais.



Un



Les gérants des stations-services doivent s’assurer du respect de cette interdiction et de l’affichage du présent arrêté à la vue de leur clientèle.



Ces interdictions ne sont pas applicables aux professionnels justifiant de leur activité, ni à la vente de gaz aux particuliers.



Les infractions à cet arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur. Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, interdit temporairement la vente de carburant en jerricans ou autres contenants du vendredi 30 décembre 2022 à 0h00 au dimanche 1er janvier 2023 à 6h00 dans le but de concourir, avec les forces de sécurité intérieure, à la sécurité des manifestations publiques sur le territoire réunionnais.Un arrêté préfectoral interdisant la vente au détail, le port et le transport de carburant, produit combustible ou corrosif, dans tout récipient transportable, tel que jerrican ou bidon a été pris afin de prévenir les risques de troubles à l’ordre public.Les gérants des stations-services doivent s’assurer du respect de cette interdiction et de l’affichage du présent arrêté à la vue de leur clientèle.Ces interdictions ne sont pas applicables aux professionnels justifiant de leur activité, ni à la vente de gaz aux particuliers.Les infractions à cet arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.