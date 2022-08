Festival virtuel de la nouvelle : Le lauréat est à La Réunion

Le Festival Virtuel de La Nouvelle est un festival de littérature qui a lieu chaque année du 15 Juillet au 15 Août. Il a été créé par Patricia Ricordel, depuis l'ile de La Réunion. La 6ème édition vient de s’achever. Les 8 finalistes venaient de toute la francophonie (Métropole, Réunion, Canada) et la lauréate est de l'île de La Réunion ! Cette année, le parrain était Jacques VANDROUX, auteur à succès et phénomène de l'auto-édition avec plus de 400 000 exemplaires vendus dans le monde.



Le virtuel donne de la visibilité à l'invisible.



Ce Festival a pour but de promouvoir la lecture et de faire découvrir de nouveaux auteurs qui construisent leur lectorat à l’aide d’un site, d’un blog, et des pages sur les réseaux sociaux. Ainsi il se forme un bel échange de visibilité. Il favorise la rencontre, ce que nous apprécions particulièrement, tant l’acte d’écrire est un acte solitaire.



Ce festival permet à des auteurs de déposer des textes courts et intenses. La fondatrice Patricia Ricordel souhaite que chaque auteur se présente au travers d'une biographie et de son texte. Son accompagnement bienveillant est remarquable et très apprécié des auteurs. " Pendant toute la durée de la programmation, je discute avec les auteurs et lorsque le Festival commence, il se crée une dynamique riche. La réussite du Festival se fait grâce aux lecteurs et aux auteurs réunis autour d’un événement entièrement gratuit et ouvert à tous ! " nous dit avec enthousiasme Patricia Ricordel, elle-même auteur "Victoire" (roman) "Pages noires" recueil de nouvelles ou "les hommes froids" (avec un collectif d'auteurs tous issus du Festival Virtuel de La Nouvelle).



Le prix de la nouvelle préférée du Festival Virtuel de la Nouvelle a été attribué par vote en ligne du public à Cendrine Molina pour "Le mariage du silence", l'histoire qui se passe dans l'Eglise de Saint-Gilles les Bains. " Je ne suis pas très adepte des concours. Celui-ci est une création réunionnaise, ça m'a plu. Patricia a su me mettre à l'aise et m'accompagner avec une pédagogie des plus attractives. Je suis surprise d'avoir eu plus de 60 lecteurs en si peu de temps. C'est une visibilité inespérée que j'apprécie. J'ai vraiment aimé l'état d'esprit de ce festival. Je recommande à tous les auteurs de vivre une telle expérience aussi enrichissante ! " déclare Cendrine Molina avec beaucoup d'émotions et de reconnaissance. Il est également à noter que les lecteurs ne sont pas en restes. Les plus assidus ont gagné différents lots afin d'être remerciés de leur participation active.