Festival sept soleils, sept lunes : des arrêtés pour réglementer la circulation

Les mesures suivantes sont prises :



Fermeture du parking de la BAC, du jeudi 17 novembre à 18 heures jusqu’au dimanche 20 novembre à 14 heures



Fermeture de la Rue Évariste-de-PARNY, portion comprise entre la Rue Suffren et la Rue du Général-de-GAULLE, du samedi 19 novembre à 13 heures jusqu’au dimanche 20 novembre à 14 heures



Fermeture de la Rue Eugène-DAYOT, portion comprise entre la Rue Évariste-de-PARNY et la Rue Marius-et-Ary-LEBLOND



Fermeture du parking, portion comprise entre la Rue Suffren et la Rue Évariste-de-PARNY, derrière le Marché Couvert le vendredi 18 novembre de 20 heures jusqu’au dimanche 20 novembre à 8 heures