Communiqué Festival du film d’aventure de La Réunion 2022 : nouveautés et programme complet

La 18ème édition du festival du Film d'aventure de La Réunion se tiendra du 30 avril au 19 mai. Par N.P - Publié le Vendredi 15 Avril 2022 à 10:22

Le communiqué :



La 18ème édition du Festival du Film d’Aventure de La Réunion se déroulera du dimanche 30 avril au jeudi 19 mai 2022. 9 journées et soirées de projection sont au programme.



Après 2 années chahutées par le Covid, l’association Au bout du rêve est très heureuse de vous proposer à nouveau la traditionnelle soirée d’ouverture sur la plage de Cap Homard à Saint-Gilles les-Bains.



Nouveauté : à compter de cette année la projection des films sera précédée d’une journée complète d’activités et d’animations pour tous publics.



- A compter de 9h30 au coeur du village l’association vous propose spectacle de clowns, voyage sonore, atelier vélo, conférence sur l’Antarctique, spectacle aérien, opération de nettoyage de plage et sensibilisation au tri à La Réunion, atelier low tech technologies, …



- A 18h un concert de Chris Haga, connu pour son fameux Sambaloya aux sonorités particulièrement entrainantes - A 19h la projection des 4 films hors compétition :



• NAÏS AU PAYS DES LOUPS, réalisé par Rémy Masséglia

• ENFER & PARADIS, réalisé par Antoine Chicoye, Michael Darrigade et Alex Lesbats

• 4 MOIS SUR MA BIOSPHÈRE, réalisé par Corentin De Chatelperron et Laurent Sardi

• LA RÉUNION EN VRAC, réalisé par Kévin Gille et Martin Devèche



La semaine suivante, place aux 6 films en compétition. Une sélection détonante avec son lot d’émotions habituelles, fidèle à la devise du festival : « Aller au bout de son rêve malgré les difficultés et les doutes, à force d’audace et de détermination » :

• ALASKA PATAGONIE, réalisé par Sophie Planque

• ROSY, réalisé par Marine Barnérias

• AILLEURS SEUL EN AFRIQUE, réalisé par Anselm Nathanael Pahnke

• ZANSKAR, LES PROMESSES DE L’HIVER : réalisé par Caroline Riegel

• LA TRAVERSÉE, réalisé par Ben Tibbetts

• THE LONG WALK, réalisé par Pierre Stine



Le programme complet et la bande annonce de chaque film



Ils seront diffusés à raison de 2 films par soirée aux théâtres suivants :



- Luc Donat au Tampon les mercredi 4, jeudi 5, vendredi 6 mai et une journée complète de 9h30 à 21h le samedi 7 mai durant laquelle les 6 films seront projetés



- TEAT Champ Fleuri à Saint-Denis les mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 mai



Enfin, les 2 films primés par le Prix du Public d’une part et le Prix des collégiens d’autre part, seront projetés le Jeudi 19 mai 2021 à Léspas à Saint-Paul lors de la soirée de clôture.



Voir la bande-annonce du festival 2022



L’ouverture du festival le samedi 30 avril est libre et gratuite.

Le prix d’une place pour une soirée est de 15€ (2 films et échange avec les aventuriers), le Pass de 3 jours est à 40€.



Nous vous rappelons que depuis 2 semaines, le concours de la bourse ZERO 3000 Au bout du rêve est ouvert ! Cette bourse aide chaque année 3 aventuriers réunionnais à financer leur projet d’aventure hors de l’ile.



D’un montant équivalent à 4 000€ minimum offert par le magasin spécialisé dans les activités Outdoor -ZERO 3000- la dotation est répartie ainsi : 2 000€ de dotation financière, 1 500€ en bons d’achat dans le magasin et 25% de remise sur tous les équipements.



Les aventuriers devront constituer un dossier de candidature à télécharger sur le site



