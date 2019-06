Culture Festival du film Chinois: Entre blockbusters et films d'auteurs, une programmation éclectique

Le Festival du Cinéma Chinois revient à La Réunion sous une forme nouvelle. "C'est un week-end entier qui est désormais dédié au cinéma chinois, les samedi 8 et dimanche 9 juin, au Ciné-Palmes (Sainte-Marie) et au Rex (SaintPierre)", expliquent les organisateurs. Le tout avec un tarif unique de 3 euros pour toutes les séances, "afin de privilégier la connaissance du cinéma chinois par le plus grand public".



Outre les projections, des animations du monde associatif sont au programme pendant tout le festival (danses de lions et dragons, danses traditionnelles, tambours, démonstrations d'arts martiaux, défilés, etc).



La sélection de cette neuvième édition du FCCF, reflet du cinéma d’aujourd’hui et de ce que les spectateurs chinois aiment aller voir, est éclectique. La sélection comprend des blockbusters et des films d'auteurs, tous genres confondus (action, guerre, comédie romantique, policier, film d’époque, comédie, drame historique, drame psychologique). La plupart des films ont été de gros succès. Récents, les films sont tous sortis sans exception dans les salles chinoises, et inédits en France.



Les films :

HOW LONG WILL I LOVE U

Comédie romantique de Xu Lun, avec Tong Liya, Jia Ying Lei 101 minutes – Sortie : mai 2018



SHADOW

Action historique de Zhang Yimou, avec Deng Chao, Sun Li, Zheng Kai 116 minutes – Sortie : septembre 2018



PROJECT GUTENBERG

Thriller de Felix Chong, avec Chow Yun-Fat, Aaron Kwok, Zhang Jingchu 130 minutes – Sortie : septembre 2018



ALA CHANGSO

Drame de Sonthar Gyal, avec Yungdrung Gyal, Nyima Sungsung 109 minutes – Sortie : octobre 2018



KILL MOBILE

Comédie dramatique de Yu Miao, avec Tong Dawei, Ma Li, Huo Siyan 102 minutes – Sortie : décembre 2018



THE PHOTOGRAPHER

Drame historique de Zhang Wei, avec Xie Gang, Liu Mu, Kang Lei 112 minutes – Sortie : décembre 2018



OPERATION RED SEA

Film de guerre de Dante Lam, avec Zhang Yi, Huang Jingyu, Du Jiang 138 minutes – Sortie : février 2018



