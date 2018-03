Culture Festival des Gamers: Une 2ème édition encore plus riche en sensation ! Après une première édition en mars 2011 forte d'un grand succès, environ 10.000 personnes s'étaient déplacées, le Festival des Gamers revient pour le plus grand bonheur des fans de jeux vidéo. Mais pas seulement, puisque le festival proposera des animations pour toute la famille, pour encore plus de sensations...





La nouveauté cette année s'appelle Vgas. Cette association, créée en 2008 et qui rassemble 500 joueurs Réunionnais, prend le relai de la ligue réunionnaise de sports vidéos pour toute la partie jeux vidéo. Les animateurs de l'association seront présents pendant tout le salon pour "guider" le public. Moment fort attendu, le grand tournoi Fifa 12 qui enverra un joueur réunionnais en finale France à Paris. "Ce sera la première fois qu'un Réunionnais représentera l'île officiellement pour la finale FIWC entre le 13 et le 15 avril prochain à Paris", explique David Gibaud, président de Vgas. Pour tous les accros du ballon virtuel, les qualifications se dérouleront le vendredi 16 et samedi 17 mars au stand Fifa du Festival des Gamers.



"On a décidé de traiter l'ensemble de l'univers du jeu"



Outre l'aspect jeux vidéo, qui sera tourné cette année vers toute la famille vec la présence de plusieurs villages en fonction de l'âge, un aspect plus large a été réservé au jeu en général. Billard, jeux lontan, échec et même Scrabble pourront se pratiquer en famille. "Nous avons choisi d'organiser la manifestation de manière à permettre aux familles de venir partager un moment de jeu ensemble. On a décidé de traiter l'ensemble de l'univers du jeu", explique de son côté Mickaël Martin, directeur de la Nordev.



Pas de panique pour les gamers, les concours de jeux vidéo seront toujours au rendez-vous dans l'esprit qui a animé le premier festival. Les organisateurs n'ont pas lésiné sur les animations cette année en passant par le concours de costumes de meilleur super héros aux couleurs de son manga préféré, plus communément appelé "Cosplay" au Japon... Et on pourra bien évidemment se lâcher sur le podium avec des activités sportives et vidéos ludiques.



A noter que cette année, le Festival pourra compter sur un parrain de choix en la personne de Fred Moulin, présentateur du Journal des Jeux Vidéos sur Canal + et qui sera présent pendant ce salon. Bref, de Fifa 12 à Battlefield 3 ou encore Call of Duty Modern Warfare 3, les gamers auront le choix et comme le conclut si bien Gino Ponin-Ballom : "Faites chauffer vos manettes, sortez vos decks et faites le buzz sur Facebook"... tout est dit !



Pour retrouver toutes les informations, une seule adresse :



